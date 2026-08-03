BYD Music Awards 2026: due serate evento all'Arena di Verona per celebrare vent'anni di storia

L'Arena di Verona ospita il prossimo settembre un appuntamento imperdibile per la musica italiana: i BYD Music Awards, in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026. L'evento, già sold out da mesi per entrambe le serate, sarà trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 e segna un traguardo speciale con la celebrazione dei vent'anni della manifestazione.



Alla conduzione, confermatissima la coppia già amatissima dal pubblico: Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme sul palco dei Music Awards dal 2012. Nel 2026 si festeggeranno quindi quindici anni di partnership artistica, consolidando la loro presenza come volto simbolo di una manifestazione che racconta la storia della canzone italiana recente.



I BYD Music Awards dal 2007 premiano i protagonisti della scena nazionale, assegnando riconoscimenti sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, oggi veri punti di riferimento del mercato musicale e simbolo tangibile del successo raggiunto da album, singoli e tour.



Nelle venti edizioni sono stati oltre 600 gli artisti premiati e più di 1.000 i riconoscimenti consegnati, consolidando il ruolo del festival come piattaforma autorevole della musica nazionale. L'evento celebra risultati concreti, come gli album certificati Oro, Platino e Multiplatino, i singoli premiati Platino e Multiplatino e i tour che hanno superato le 100.000, 200.000 e 300.000 presenze certificate da SIAE. Non mancheranno inoltre Premi Speciali, che negli anni hanno saputo valorizzare le carriere e il percorso evolutivo degli artisti.



Il format ha saputo adattarsi e crescere con i cambiamenti dell'industria musicale, ampliando le categorie e dando sempre più spazio non solo alla discografia ma anche al mondo dei live e ai riconoscimenti alla carriera.



La ventesima edizione vede BYD come naming partner, interpretando il valore di Build Your Dreams. Il marchio, dedicando all'evento una flotta per gli ospiti speciali, vuole sottolineare il percorso di talento e determinazione di chi ha saputo trasformare la propria passione musicale in successi che parlano a milioni di persone.

