Sott'u Sole, l'inno ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026

Sott'u Sole è il brano scelto come inno ufficiale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Firmato dal Maestro Roberto Molinelli per la musica e da Melissa Mastrolorenzi per il testo, il brano è interpretato dalla celebre cantante Mietta, accompagnata dall'Orchestra Giovanile della Magna Grecia - Città di Taranto e dal Coro dei Volontari dei Giochi, sotto la direzione del Maestro Piero Romano. Sott'u Sole si distingue per la sua energia coinvolgente e per l'abilità di trasmettere l'identità, i valori e lo spirito di un evento che riunisce popoli, tradizioni e passioni del Mediterraneo.

La composizione, scritta da Roberto Molinelli, intreccia le radici musicali pugliesi e del Sud Italia con echi di taranta, influenze flamenco e suggestioni nordafricane. Una sintesi musicale che diventa viaggio, ponte di inclusione e dialogo tra le differenti culture presenti sulle sponde del Mediterraneo. Il ritmo, i colori e le sfumature orchestrali raccontano un mare che non divide, ma unisce. La connessione tra passato, presente e futuro prende corpo anche nel videoclip diretto da Carlo Barbalucca con le coreografie di Giovanna Lupo, realizzato da artisti e professionisti per raccontare l'identità viva di Taranto attraverso danza e immagini.

"Sott'u sole nasce dal desiderio di raccontare, attraverso la musica, l'anima più autentica del Mediterraneo: un luogo di incontro, dialogo e condivisione - afferma il Maestro Molinelli -. Nel brano, la scrittura classica si fonde con l'energia della taranta, il calore del flamenco e le suggestioni ritmiche e timbriche del Nord Africa. Linguaggi musicali diversi si intrecciano in un'unica voce, dando vita a un connubio naturale e contemporaneo. Ho immaginato questa musica come un grande abbraccio sonoro tra popoli e culture, capace di accompagnare i Giochi del Mediterraneo di Taranto con entusiasmo, forza e senso di appartenenza. Sott'u sole vuole celebrare proprio questo: la bellezza delle differenze che, incontrandosi, diventano armonia e condivisione."

"Scrivere il testo di Sott'u sole ha significato provare a racchiudere in poche immagini l'identità profonda di Taranto, della Puglia e dell'intero Mediterraneo - afferma Melissa Mastrolorenzi -. Ho immaginato un mare antico che custodisce la memoria, ma che continua a essere anche uno spazio aperto verso il futuro, capace di unire popoli, generazioni e culture diverse. Il sole, il vento, il blu del mare e il movimento della danza diventano simboli di una terra viva, accogliente e luminosa. Sott'u sole vuole raccontare una bellezza che non appartiene soltanto a un luogo, ma a tutti coloro che si riconoscono nei valori dell'amicizia, del dialogo e della speranza. Un ponte ideale tra passato e futuro, costruito attraverso le parole, la musica e il battito comune di un Mediterraneo che diventa una sola città."

Roberto Molinelli, direttore d'orchestra, compositore e violista di fama nazionale e internazionale, è noto per la sua versatilità ed eclettismo, capace di esplorare generi musicali che spaziano dal classico al jazz, dal pop al rock. La sua carriera vanta collaborazioni con artisti prestigiosi del panorama musicale, cinematografico e teatrale come Tony Hadley, Francesco De Gregori, Arisa, Lucio Dalla, Enrico Ruggeri e molti altri. Molinelli ha diretto e arrangiato per più edizioni del Festival di Sanremo, ricevendo riconoscimenti per la qualità dei suoi arrangiamenti, e ha curato musiche per cinema, TV e campagne pubblicitarie di grande successo.

Sott'u Sole si afferma così come una colonna sonora viva, inclusiva e colorata per accompagnare i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 e promuovere nel mondo l'immagine di una Taranto ospitale, moderna e crocevia di culture.