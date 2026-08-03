Nostalgia 90: cinque grandi eventi per un Ferragosto anni '90 indimenticabile

L'Italia si prepara a vivere un Ferragosto carico di energia e ricordi con Nostalgia 90, il party show che ha conquistato milioni di persone celebrando le icone musicali degli anni '90.



In occasione del 14 e 15 agosto, il format porterà il proprio spettacolo in cinque delle più note località italiane: Baia Domizia (CE), Sanremo (IM), Garaguso (MT), Lula (NU) e Riccione (RN). Ogni appuntamento trasformerà aree pubbliche in autentiche piste da ballo sotto le stelle, offrendo un'esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età.



Le location scelte, dall'Arena dei Pini di Baia Domizia a Piazzale Roma a Riccione, passando per le piazze di Sanremo, Garaguso e Lula, ospiteranno migliaia di fan pronti a rivivere le emozioni di un decennio che ancora oggi fa battere il cuore. Lo spettacolo sarà un autentico viaggio nel tempo, tra le hit che hanno segnato una generazione, animazione coinvolgente e atmosfere capaci di unire appassionati vecchi e nuovi.



Nostalgia 90 è ormai un fenomeno di massa: il format registra più di 280 eventi ogni anno, vanta oltre 2 milioni di follower e il coinvolgimento attivo di 3 milioni di spettatori live. Sui social i numeri sono impressionanti, con più di 15 milioni di interazioni totali che attestano la popolarità di un evento capace di abbattere ogni barriera generazionale.



Non solo musica, ma anche intrattenimento, spettacolo e tanto divertimento all'insegna di una nostalgia che diventa energia contagiosa. La promessa è quella di vivere un'esperienza unica: Nostalgia 90 non è solo una festa, ma un viaggio nel tempo. È un racconto fatto di suoni, immagini e ricordi che continuano a vivere nel presente. Un progetto nato dalla passione per gli anni '90, fino a diventare un fenomeno culturale capace di unire pubblici di tutte le età, da chi quegli anni li ha vissuti a chi li ha scoperti attraverso musica, moda e televisione.



Il tour di Ferragosto rappresenta l'occasione perfetta per lasciarsi alle spalle ogni pensiero quotidiano e abbracciare le vibrazioni positive di un'estate all'insegna della spensieratezza, tra balli, canti e colori anni '90. Un invito a partecipare a una festa collettiva, in cui la nostalgia si trasforma in un'esplosione di energia condivisa.