Intervista esclusiva e focus su migranti a Ceuta e approfondimenti sul giallo di Garlasco

Questa sera l'appuntamento televisivo con Zona Bianca si preannuncia particolarmente rilevante per l'agenda politica e sociale italiana. Nel programma condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro, la serata si aprirà con un'intervista esclusiva al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tajani sarà chiamato ad affrontare le principali questioni di politica estera che caratterizzano il periodo, offrendo il suo punto di vista sulle sfide che attendono l'Italia e l'Europa.

Durante la trasmissione verrà dato ampio spazio all'emergenza migratoria. Un reportage realizzato da un'inviata illustrerà la drammatica situazione nella città autonoma di Ceuta, luogo strategico sulla frontiera tra Spagna e Marocco. Questo approfondimento promette di restituire immagini e testimonianze dirette dal territorio, mostrando l'impatto della crisi sulle istituzioni locali e sulle vite dei migranti.

Nel corso della puntata verrà inoltre dedicato uno spazio agli ultimi sviluppi riguardanti il giallo di Garlasco, vicenda che da anni suscita grande attenzione nell'opinione pubblica. Le nuove piste e le domande rimaste aperte verranno analizzate offrendo agli spettatori un ulteriore spunto di riflessione.

Zona Bianca conferma così il suo impegno nell'affrontare i temi caldi dell'attualità e nel proporre ai telespettatori interviste e reportage di grande peso informativo.