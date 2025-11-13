BYD presenta la SEALION 7 INTER EDITION

Il Gruppo BYD segna un nuovo capitolo nella storia delle collaborazioni tra brand automobilistici e realtà sportive. Con la presentazione della BYD SEALION 7 INTER EDITION, il marchio cinese celebra la passione per l’FC Internazionale Milano con una serie limitata di soli 250 esemplari destinata a diventare un oggetto del desiderio per tifosi e appassionati di mobilità elettrica.

Questa edizione speciale rappresenta un connubio perfetto tra tecnologia d’avanguardia e design esclusivo, incarnando lo spirito nerazzurro in una veste elegante e sportiva. La carrozzeria Black Metallizzato, gli interni Full Black e i dettagli blu Inter impreziosiscono un’estetica raffinata che richiama l’identità della squadra milanese. Anche l’esperienza digitale a bordo è personalizzata, con una grafica dedicata all’accensione dell’Infotainment, simbolo del legame profondo tra BYD e il mondo Inter.

Dal punto di vista tecnico, la SEALION 7 INTER EDITION si colloca come ammiraglia della gamma BYD, offrendo prestazioni elevate, autonomia estesa e comfort premium. Disponibile nelle versioni Comfort RWD e Excellence AWD, il SUV elettrico promette una guida fluida, potente e silenziosa, sottolineando l’impegno del marchio verso la mobilità sostenibile di nuova generazione.

Ma ciò che rende questa iniziativa ancora più straordinaria è la possibilità di acquisto riservata ai Soci Inter Club, un gesto che testimonia il forte legame tra BYD e i tifosi nerazzurri. Per la prima volta, una partnership automobilistica dà vita a una vera e propria edizione speciale pensata per i sostenitori di una squadra di calcio, trasformando la passione sportiva in un’esperienza tangibile su quattro ruote.

Con la SEALION 7 INTER EDITION, BYD non presenta solo un nuovo SUV elettrico, ma un simbolo di innovazione, eleganza e appartenenza. Un’auto che incarna la fusione tra tecnologia e tifo, e che ridefinisce il concetto stesso di collaborazione tra brand e sport, aprendo la strada a un futuro in cui mobilità e passione parlano la stessa lingua.