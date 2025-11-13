BYD rivoluziona l’ibrido plug-in con la tecnologia DM-i: efficienza, prestazioni e zero compromessi

Con la sua ultima innovazione, BYD DM-i Super Hybrid, il colosso cinese dell’elettrificazione ridefinisce il concetto stesso di ibrido plug-in. Questa tecnologia non è un semplice passo evolutivo, ma una vera e propria rivoluzione nel modo di intendere la mobilità elettrificata, offrendo un’esperienza di guida molto vicina a quella di un veicolo 100% elettrico.
A differenza dei tradizionali plug-in hybrid, dove il motore termico gioca un ruolo costante, il sistema DM-i entra in funzione solo quando serve potenza extra o alle alte velocità. Nella guida quotidiana, invece, la trazione è quasi sempre completamente elettrica, permettendo di viaggiare con emissioni prossime allo zero e con la fluidità tipica dei veicoli EV.
Il risultato è sorprendente: la nuova BYD SEAL 6 DM-i raggiunge fino a 105 km di autonomia elettrica e, combinando una ricarica completa con un pieno di carburante, tocca un’incredibile autonomia complessiva di 1.505 km (WLTP). Con un consumo medio di soli 1,5 L/100 km, rappresenta una concreta alternativa non solo alle ibride tradizionali ma anche alle vetture a benzina.
Nel traffico urbano, oltre l’80% dei tragitti avviene in modalità puramente elettrica, riducendo drasticamente l’impatto ambientale. Le prestazioni non mancano: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 9 secondi e velocità massima di 180 km/h, sempre accompagnate da una guida fluida e silenziosa.
Un altro punto di forza del sistema DM-i è la funzione Vehicle to Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW. Una soluzione ideale per chi ama viaggiare e desidera la libertà di usare accessori come un grill portatile, un computer o un compressore d’aria anche lontano da casa.
Con DM-i, BYD dimostra che innovazione ed efficienza possono convivere: prestazioni elevate, consumi ridotti e tecnologia avanzata si fondono in un unico ecosistema sostenibile, pensato per la mobilità del futuro.