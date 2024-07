Call of Duty – Stagione 5: tutte le novità sul nuovo lancio

La stagione 5 di Call of Duty è finalmente arrivata, portando con sé un’ondata di esposizioni epiche su tutti i fronti di battaglia. Con il lancio di Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Warzone Mobile Season 5, i giocatori potranno immergersi in un nuovo livello di azione e intrattenimento.

Una delle novità più entusiasmanti di questa stagione è senza dubbio l’introduzione delle leggende della World Wrestling Entertainment (WWE) nel mix. Superstars del calibro di Rhea Ripley, Cody Rhodes e Rey Mysterio si uniscono alla battaglia, aggiungendo un tocco speciale al gameplay. Inoltre, due nuove mappe Core 6v6 portano l’azione a nuovi livelli, trasportando i giocatori dal molo al deserto in uno stile cel-shading unico.

Ma le sorprese non finiscono qui. La Stagione 5 è piena zeppa di nuove modalità di gioco, la missione finale della storia di Modern Warfare Zombies, il debutto di Superstore in Urzikstan e una vasta gamma di aggiornamenti e miglioramenti in Warzone Mobile. I giocatori avranno l’opportunità di sfidare se stessi in nuove ambientazioni multiplayer e di esplorare tutto ciò che questa nuova stagione ha da offrire.

Inoltre, con l’arrivo della Stagione 5, un nuovo Battle Pass entra in gioco, presentando Valeria, Rhea Ripley e Ivan Alexxeve come protagonisti principali. La nuova offerta di BlackCell introduce Reckoner, una skin operator animata che sicuramente catturerà l’attenzione di tutti i giocatori.

Infine, un evento a tempo limitato da non perdere è l’evento WWE SummerSlam, che prenderà il via il 31 luglio e metterà i giocatori alla prova nel dominio del ring.