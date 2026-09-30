Apple TV rinnova la dramedy francese Carême con Benjamin Voisin per una seconda stagione

Apple TV ha ufficialmente annunciato la seconda stagione di Carême, la dramedy francese che ha conquistato pubblico e critica aggiudicandosi una candidatura agli International Emmy Award nella categoria Drama Series.



Con protagonista il premiato Benjamin Voisin, già vincitore del César, e diretta da Martin Bourboulon, la serie racconta la vita straordinaria di Antonin Carême, considerato il primo chef celebrità della storia. Dopo il successo della prima stagione, le cui riprese sono state svolte in luoghi emblematici di Parigi e dintorni, la produzione tornerà nella capitale francese già dalla prossima settimana per avviare i nuovi episodi.



Nel cast della nuova stagione figurano anche il candidato al César Jérémie Rénier e Alice Da Luz, che andranno ad affiancare Voisin in nuove avventure ambientate nell'Europa napoleonica. La serie è ispirata al libro Carême: Cooking for Kings: The Life of the First Celebrity Chef, firmato dallo storico Ian Kelly, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Davide Serino.



Carême è stata accolta come un'irresistibile esperienza visiva e narrativa, contraddistinta dalla complessità e dal carisma della prova recitativa di Voisin. Certificata Fresh su Rotten Tomatoes e definita dalla stampa come avvincente e sontuosa, la serie ha riscosso grande successo, imponendosi tra le produzioni più apprezzate di Apple TV.



Al centro della trama la parabola di Carême, cuoco geniale dalle umili origini parigine che usa il talento in cucina per emergere nel mondo della nobiltà europea. Il suo sogno di diventare il più grande chef del mondo lo conduce a fare i conti con politici e personaggi potenti che lo coinvolgono in missioni di spionaggio per la Francia. Diviso tra l'ambizione e l'integrità personale, Carême si troverà a scegliere tra la vendetta e tutto ciò che ha sempre desiderato: fama, ricchezza, amore, ma anche la sua anima e la sua stessa vita.



La serie è prodotta da Vanessa van Zuylen per VVZ Production e Dominique Farrugia per Shine Fiction (Banijay France) e si avvale di scenografie realizzate tra il Palais des Tuileries, il castello di Fontainebleau, il castello di Chantilly, il castello di Compiègne e altre iconiche location della capitale francese.



La prima stagione di Carême è già disponibile in streaming su Apple TV, il servizio che negli ultimi anni ha portato al successo numerose serie acclamate, da Ted Lasso a CODA. Gli abbonati possono accedere a una prova gratuita di sette giorni e, con l'acquisto di un nuovo dispositivo Apple, anche approfittare di tre mesi di visione gratuita.