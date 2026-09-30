Flaco G torna con THE GOLDFATHER GDELUXE e il primo live al Fabrique di Milano

Grande attesa per il ritorno di Flaco G, il nuovo protagonista della scena rap italiana, che pubblica il suo nuovo progetto THE GOLDFATHER GDELUXE il 2 ottobre e si prepara a esibirsi per la prima volta dal vivo al Fabrique di Milano il 12 ottobre con THE GOLDEN SHOW.



Dopo il successo di SENZA IMPEGNO, brano che vede la collaborazione con Guè, Flaco G amplia l'universo del suo disco uscito a maggio con nuovi inediti che gravitano tra attitudine street, dimensione gangsta e momenti più introspettivi.



In THE GOLDFATHER GDELUXE Flaco G ribadisce la maturità tecnica già dimostrata con GOLD FELLA e THE GOLDFATHER: la scrittura diventa ancora più precisa e introspettiva, mentre il flow si fa uno strumento di grande precisione. Il disco rappresenta un'estensione naturale di un percorso iniziato con la conquista di un nuovo status e proseguito con il raggiungimento di una nuova consapevolezza artistica.



SENZA IMPEGNO feat. Guè introduce questa deluxe edition portando la narrazione su nuovi livelli, offrendo uno sguardo personale sulle luci e le ombre della crescita.



Flaco G si conferma tra i nomi più rilevanti dell'urban contemporaneo: cresciuto nella periferia sud di Milano, influenzato da giganti internazionali come 50 Cent e Notorious BIG e da icone dell'hip hop italiano come Club Dogo, ha saputo distinguersi grazie a singoli come Kaioken, Milano Southside, Quelli come me feat. 22Simba e GDE WOW insieme a Shiva. Il suo sound è immediatamente riconoscibile per il fischio che caratterizza tutte le sue produzioni.



L'artista non si è fermato agli album: quest'anno ha rilasciato brani di successo come FASHION KILLA, TOUR e HAPPINESS, collaborando rispettivamente con Shiva, IvanBi e prendendo parte anche all'album NO REGULAR MUSIC 2. La sua estate italiana è stata scandita da concerti nei club e presenze in festival come il Red Valley.



L'appuntamento imperdibile è fissato il prossimo 12 ottobre al Fabrique di Milano per THE GOLDEN SHOW, il live che segna il debutto ufficiale sul palco di Flaco G e il coronamento di un anno carico di successi e nuove consapevolezze.



Con THE GOLDFATHER GDELUXE, Flaco G consolida la sua posizione tra i protagonisti dell'hip hop italiano, offrendo al pubblico una narrazione intensa, personale e al passo coi tempi.