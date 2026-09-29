Nicola Gratteri ospite a È Sempre Cartabianca, focus sul caso Garlasco e sicurezza

Domani sera Nicola Gratteri sarà il protagonista di una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk in onda in prima serata su Retequattro e condotto da Bianca Berlinguer. Il procuratore della Repubblica di Napoli sarà intervistato dalla giornalista per una conversazione attesa su temi di stretta attualità e giustizia.



Uno dei momenti centrali della serata sarà dedicato al caso Garlasco, che torna sotto i riflettori dopo la recente chiusura delle indagini su Andrea Sempio. Durante il programma si discuterà anche di un elemento riemerso dagli accertamenti: le controanalisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, eseguite nel 2007 e risultate negative, non vennero mai inserite negli atti di processo che hanno portato alla sua condanna. Questa novità riapre il dibattito sulla gestione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti che hanno segnato la vicenda giudiziaria.



Alla discussione parteciperà l'avvocato Antonio De Rensis per fornire ulteriori dettagli legali e spunti di riflessione, mentre la presenza di Paolo Mieli e Milo Infante arricchirà il confronto con analisi approfondite.



Non mancherà uno spazio dedicato agli influencer della sicurezza, figure ormai conosciute per presidiare le strade e immortalare episodi di degrado urbano presentandosi come paladini della cittadinanza. Il fenomeno, sempre più discusso, rischia però di alimentare tensioni sociali e viene indagato con uno sguardo critico durante il talk.



L'appuntamento si annuncia denso di argomenti e ospiti, offrendo al pubblico nuovi spunti di riflessione sull'attualità giudiziaria e sociale.