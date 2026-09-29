Primogenito porta il suo primo vero concerto al Monk di Roma l'8 ottobre

Manca pochissimo al debutto da headliner di Primogenito al Monk di Roma: giovedì 8 ottobre il giovane cantautore porterà finalmente la sua energia e il suo mondo musicale in uno show tutto suo, che promette di essere un appuntamento imperdibile per chi segue la nuova scena musicale italiana.

Nonostante la giovane età, Primogenito ha già calcato palchi prestigiosi come il Concertone del Primo Maggio a Roma e il MI AMI Festival di Milano, oltre ad aver raccolto consensi in diversi appuntamenti estivi. Ma per l'artista romano, questo sarà il suo primo vero concerto, come ha sottolineato più volte sui social, un momento cruciale in cui il palco del Monk diventerà il teatro perfetto per le sue storie e la sua originale scrittura.

I biglietti per la serata sono disponibili online e l'evento è organizzato da Magellano Concerti. Il concerto offrirà ai fan l'occasione di ascoltare per la prima volta dal vivo il suo EP d'esordio, Affogare in acque amiche, uscito per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Questo lavoro, trainato dall'ottima accoglienza del singolo Scusa Caterina (attualmente in rotazione radiofonica), contiene sei brani che raccontano, pezzo dopo pezzo, il mondo straordinario di Primogenito, tra storie urbane e spunti autobiografici.

"È un progetto a cui sto lavorando da due anni, scartando e inserendo dei pezzi. Ogni canzone parla di una situazione confortevole, di acque amiche, che però creano alla fine un senso di oppressioni, diventando logoranti e monotone", spiega l'artista. L'EP affronta temi centrali come la casa, la famiglia, le relazioni, la ricerca della propria identità, e vanta un sound cantautorale dal sapore pop/rock anni '70 ma fortemente modernizzato.

La tracklist di Affogare in acque amiche comprende Il mondo in quel cofanetto, Problemi di cuore, problemi di culo, Scusa Caterina, Ciao vicini, mi trasferisco da voi, Principessa della ferraglia, Gelosia Suburbana. L'album è dedicato a una fan scomparsa, Patrizia, aggiungendo ulteriore valore emotivo al progetto.

Primogenito, classe 2004, viene dalla periferia romana e ha iniziato la sua esperienza musicale a 19 anni con il brano potassio. Nel 2024 ha pubblicato un progetto sui temi della società con Mario (alla tua età), mentre nel 2025 è arrivato il più intimo Scusa Caterina. Le sue canzoni mescolano la tradizione italiana con influenze anglosassoni e americane, richiamando artisti come Sergio Caputo, Ivan Graziani, Edoardo Bennato, Tally Hall e Will Wood. Il risultato è una musica senza tempo, ricca di immagini vivide e di grande impatto emotivo.

L'appuntamento dell'8 ottobre al Monk di Roma rappresenta il vero inizio della carriera live di Primogenito e apre nuovi scenari per uno dei talenti più interessanti della sua generazione.