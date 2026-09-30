Max Pezzali torna con il singolo Le_Ali e annuncia un tour da record nei palasport

Max Pezzali è pronto a tornare protagonista con un nuovo singolo: dal 2 ottobre arriva in radio e in digitale Le_Ali, uno dei due brani inediti presenti in Max Forever Vol.2, il nuovo album in uscita il 30 ottobre per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy. Il disco sarà disponibile in preorder nei formati doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata, doppio vinile nero standard e CD.

Le_Ali è incluso anche nella colonna sonora della seconda stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, in arrivo il 9 ottobre su Sky e in streaming. Il brano racconta il delicato passaggio dall'adolescenza all'età adulta: Le_Ali descrive sogni, insicurezze e il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo. Una generazione di ragazzi guidati dalla perseveranza, pronti a volare grazie alle ali nel cuore, simbolo di chi sceglie di inseguire i sogni anche quando sembrano impossibili.

Con uno sguardo nostalgico e attento al presente, Pezzali invita a riconoscersi nella forza delle nuove generazioni, spinte dalla stessa urgenza di raccontarsi e di costruire il proprio futuro.

L'appuntamento con il pubblico sarà doppio, perché da dicembre Max Pezzali tornerà sul palco con Max Forever - Stessa storia stesso posto stesso bar, un tour che toccherà i principali palasport italiani. Si parte da Pesaro il 15 dicembre 2026, con numerose date già sold out a Pesaro, Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino.

Un'occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i nuovi brani e tutti i grandi successi di una carriera iconica. Ad organizzare e produrre lo show è Vivo Concerti, che invita a prestare attenzione e acquistare i biglietti solo sui circuiti ufficiali.



