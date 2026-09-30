Una settimana per Francesco Guccini: mostra e tributi allo Spazio Gerra di Reggio Emilia

Lo Spazio Gerra di Reggio Emilia celebra il grande cantautore emiliano Francesco Guccini con una settimana speciale dal 12 al 18 ottobre, offrendo aperture straordinarie, eventi gratuiti e un ricco programma culturale. La mostra "Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo" sarà il fulcro di questo omaggio: un percorso immersivo tra parole, musica e memoria che ripercorre la carriera del Maestrone di Pavana.



L'esposizione, allestita su quattro piani per 350 metri quadrati, accoglie i visitatori ogni giorno con ingresso libero dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Il progetto nasce da lunghe conversazioni con Guccini stesso e si snoda attraverso nove sezioni tematiche ispirate alle sue canzoni più iconiche. Materiali d'archivio, fotografie, oggetti originali e opere di giovani illustratori come Maurizio Mantovi, Silvano Scolari e altri, restituiscono la profondità poetica e narrativa del suo universo artistico.



Saranno protagonisti anche due nuove produzioni fotografiche: "Pavana e ricordi" di Paolo Simonazzi, che esplora i luoghi simbolo tra Bologna e l'Appennino, e "Zeitraum" di Kai-Uwe Schulte-Bunert, una riflessione visiva sul tempo e sulla memoria.



Durante la settimana di chiusura, la città di Reggio Emilia si trasforma in palcoscenico di eventi dedicati a Guccini: lunedì 12 ottobre alle 21 al Teatro Cavallerizza andrà in scena un incontro con Andrea Scanzi, giornalista e amico del cantautore, intervistato da Lorenzo Immovilli, per ripercorrere episodi di amicizia e collaborazioni.



Venerdì 16 ottobre alle 17.30, presso l'Aula Magna "P. Manodori", si approfondiranno il valore letterario e l'etica della parola in Guccini grazie agli interventi di Gabriella Fenocchio e Alberto Bertoni. Seguirà il contributo di Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini, autori di "Guccini in classe", per svelare il potenziale delle sue canzoni nei percorsi didattici.



Il gran finale è fissato per domenica 18 ottobre alle 21 al Teatro San Prospero, con la proiezione del documentario "Tra la via Emilia e Pavana" di Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani (2013). A seguire, un prezioso contributo video inedito commentato dal regista e dal fotografo Paolo Simonazzi e, a chiusura, l'esibizione musicale di Gianluca Magnani che interpreterà alcuni brani di Guccini.



L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito e per chi vorrà avere un ricordo di questa esperienza sarà disponibile il catalogo in edizione limitata della mostra - un volume di 84 pagine con copertina rigida e finiture di pregio, acquistabile solo fino al 18 ottobre 2026. Al suo interno anche un racconto inedito del cantautore dal titolo "Gatti", una delle sue ultime testimonianze scritte.



"Ciò che sta accadendo in seguito alla scomparsa di Francesco Guccini non ha precedenti nel nostro paese; mai in passato sono spontaneamente nate tante piccole e grandi manifestazioni di affetto, vicinanza e commozione per un cantautore. Reggio Emilia, che da metà Aprile ospita a Spazio Gerra la mostra Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo, è la città che più di ogni altra sta ora assistendo a questa sorta di libero tributo: un flusso continuo di pubblico partecipe e commosso proveniente da ogni angolo di Italia, persone che, come testimonia il libro firme posto all'ingresso dell'esposizione, lasciano testimonianza di un legame profondo e fondamentale con le parole e le canzoni del grande cantautore emiliano - dichiarano Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Erika Profumieri, curatori della Mostra - L'iter di costruzione e svolgimento della mostra è andato di pari passo con un triennio particolarmente delicato e complesso nel quale, nonostante le difficoltà fisiche, Francesco Guccini non ha però mai smesso di collaborare, sorprendendo inoltre tutti il 2 maggio, momento in cui decise di raggiungere Reggio per visitare la mostra e regalare la sua ultima apparizione pubblica suscitando commozione, riconoscenza e anche immancabile divertimento. Ora, in chiusura dell'esposizione, la città ha deciso di tributare una settimana di appuntamenti al Maestrone di Pavana."



L'omaggio a Francesco Guccini diventa così un'occasione corale di memoria e riflessione, unendo generazioni attraverso parole, musica, immagini e incontri in un percorso che omaggia la sua arte e il profondo legame con un intero territorio.