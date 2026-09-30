CUPRA Formentor si rinnova: debutta in Italia la nuova versione Impulse

CUPRA Formentor rinnova la propria gamma con l’arrivo in Italia della nuova versione Impulse, pensata per aumentare il valore della proposta attraverso una dotazione di serie particolarmente ricca. Il SUV coupé del marchio spagnolo aggiunge così una nuova configurazione che punta su design, comfort e competitività, mantenendo una gamma di motorizzazioni articolata.

La nuova CUPRA Formentor Impulse si distingue innanzitutto per alcuni elementi inclusi di serie che ne rafforzano la presenza su strada. Tra questi figurano i cerchi in lega da 19 pollici Artic Black Matt e il tetto panoramico, accompagnati dalla vernice metallizzata.

Di serie è presente anche l’Edge Pack, che comprende il sistema di accesso senza chiave Keyless Advanced, l’illuminazione ambientale Smart Wraparound, la videocamera posteriore, il portellone elettrico con apertura handsfree e il sistema antifurto. Sulle versioni ibride plug-in viene inoltre fornito il cavo di ricarica Mode 3.

La nuova CUPRA Formentor Impulse è disponibile con l'intera gamma di motorizzazioni prevista per il modello, comprendendo TSI, TDI, mild-hybrid e plug-in hybrid. Le potenze spaziano da 150 a 333 CV, offrendo configurazioni differenti all'interno della stessa proposta.

Secondo CUPRA, la dotazione della versione Impulse consente di raggiungere un vantaggio cliente fino all'80% sui contenuti proposti di serie. Il posizionamento della nuova versione punta quindi a combinare una ricca dotazione con un prezzo di accesso competitivo.

La CUPRA Formentor Impulse 1.5 Hybrid DSG da 150 CV parte da 34.900 euro chiavi in mano, grazie all'offerta promozionale valida fino al 31 ottobre 2026, salvo variazioni di listino e alle condizioni indicate dal costruttore. In alternativa, la stessa motorizzazione è proposta con finanziamento CUPRA Way a 195 euro al mese, con TAN del 6,45% e TAEG del 7,47%.

L'aggiornamento della gamma Formentor non riguarda soltanto la versione Impulse. CUPRA introduce infatti anche alcune novità disponibili su richiesta, a partire dal pacchetto Intelligent Drive.

Tra le nuove funzioni c'è un'evoluzione del Lane Assist che, in caso di emergenza, permette di spostare e arrestare il veicolo nella corsia libera più a destra della carreggiata.

Si amplia inoltre la dotazione dedicata al parcheggio con il Trained Park Assist, che permette di memorizzare le manovre di parcheggio abituali e di automatizzarle nelle occasioni successive, a completamento dell'Intelligent Park Assist.

Novità anche per il sistema audio Immersive by Sennheiser, che integra quattro attuatori nel cielo dell'abitacolo. Una soluzione progettata per rendere l'esperienza sonora ancora più avvolgente per tutti gli occupanti.

Con la nuova Formentor Impulse, CUPRA aggiorna quindi uno dei modelli centrali della propria gamma intervenendo soprattutto sulla dotazione e sul rapporto tra contenuti e prezzo. Una strategia che mantiene il SUV coupé al centro dell'offerta del marchio, con una gamma di motori articolata e nuove tecnologie dedicate a sicurezza, comfort e assistenza alla guida.