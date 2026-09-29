Carlo Conti guida la seconda serata di Tale e Quale Show: ospite Ubaldo Pantani

Torna su Rai1 la seconda puntata di Tale e Quale Show: Carlo Conti alla guida, Ubaldo Pantani giudice ospite e nuove sorprendenti trasformazioni live.

Torna l'appuntamento con il grande varietà: mercoledì 30 settembre alle 21.30, Carlo Conti conduce in diretta su Rai1 la seconda serata di Tale e Quale Show dagli Studi Fabricio Frizzi di Roma. Dopo un debutto seguitissimo sui social, il programma conferma il suo successo anche nella nuova collocazione del mercoledì sera, risultando il più visto in prime time e catalizzando il gradimento del pubblico. Il programma, giunto alla sedicesima edizione, promette una serata tra nuove trasformazioni, sorprese, musica e intrattenimento.

Nella prima puntata Selma ha dominato con 69 punti grazie all'interpretazione di Raye con Where is my husband!. Seconda posizione per Roberta Morise, con 65 punti, nei panni di Kim Carnes con Bette Davis Eyes. Terzo Andrea Perroni, che ha collezionato 56 punti interpretando Tommaso Paradiso con I romantici. La sfida ora riparte da zero, con tutti i concorrenti pronti a nuove sorprendenti metamorfosi.

Jasmine Carrisi vestirà i panni di Angelina Mango, Maddalena Corvaglia si confronterà con P!nk, Roberta Morise sarà Elodie, Paola Perego omaggerà Sylvie Vartan, Anna Pettinelli interpreterà Ditonellapiaga, mentre Selma tenterà il bis con Beyoncé. Tra gli uomini, Stefano Meloccaro sarà Zucchero, Max Paiella si trasformerà in Tom Jones, Andrea Perroni in Franco Califano, Vladimir Randazzo sarà Achille Lauro. Spazio anche al duo più irriverente: Flavio Insinna e Gabriele Cirilli come Bobby Solo ed Elvis Presley.

A giudicare le performance ci saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati in questo secondo appuntamento dal giudice ospite Ubaldo Pantani, chiamato a stilare la propria personale classifica e a entrare nel gioco dello show.

Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie curate da Fabrizio Mainini con il corpo di ballo. Trucco, costumi, acconciature e preparazione vocale costruiranno ogni incredibile trasformazione, supportati dai vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e dall'actor coach Emanuela Aureli.

Anche il pubblico è protagonista: attraverso Instagram, Facebook e X potrà votare le esibizioni preferite, attribuendo 5, 3 e 1 punto alle tre più apprezzate, che si sommeranno ai voti della giuria.

Al termine della serata sarà proclamato il vincitore della seconda puntata, dopo una sfida giocata tra imitazioni di qualità, spettacolo e passione per la musica. Tale e Quale Show si conferma così una delle colonne portanti del varietà italiano in prima serata.