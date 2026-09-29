Chris Nolan annuncia il primo album ufficiale: La Tavola dell'Umore esce il 23 ottobre

Chris Nolan, tra i produttori più influenti della nuova musica italiana, annuncia l'uscita di La Tavola dell'Umore, il suo primo album ufficiale disponibile in digitale, CD e vinile dal 23 ottobre 2026.

Noto per aver caratterizzato il suono di un'intera generazione, Chris Nolan ha collaborato nel corso degli anni con artisti come Tedua, Ghali, Sfera Ebbasta e Bresh, firmando alcune delle produzioni diventate colonne portanti del rap e della musica urban italiana.

La Tavola dell'Umore rappresenta per Chris Nolan un passo fondamentale e atteso: dopo anni di beats, atmosfere e mondi sonori creati per altri, il producer milanese si mette in prima persona al centro del progetto. L'album è stato anticipato da un trailer pubblicato sui suoi social e l'annuncio aveva sorpreso il pubblico già a giugno durante il live di Tedua a San Siro, quando il titolo del disco era apparso a sorpresa sul ledwall.

Il titolo, La Tavola dell'Umore, suggerisce fin da subito la cifra stilistica del progetto: un suono capace di lavorare sugli stati d'animo prima ancora che sulle strofe. L'album nasce da anni di studio, collaborazioni e sperimentazioni, riunendo attorno a uno stesso tavolo un ampio gruppo di artisti e sensibilità diverse, come da DNA della scena creata da Nolan negli anni.

La carriera di Chris Nolan, pseudonimo di Christian Mazzocchi, classe 1995 e originario di Milano, parte dalla passione per la musica coltivata fin dall'adolescenza. Tra il 2016 e il 2017 si afferma come produttore lavorando con Ghali, Tedua, Izi e Sfera Ebbasta. Il suo sodalizio con Tedua rimane uno dei passaggi fondamentali della sua carriera: Nolan produce gran parte di Orange County California e l'intero album Mowgli, doppio disco di platino, oltre a curare la direzione artistica della prima parte di La Divina Commedia che ha debuttato in vetta alla classifica FIMI.

Nel 2020 pubblica Euforia, primo singolo ufficiale da artista con Tedua, Madame, Aiello e Birthh, segnando un nuovo capitolo nella sua evoluzione. Dal 2023 al 2026 Nolan si è dedicato alla ricerca sonora e alla scrittura del suo album, partecipando nel frattempo a progetti per altri artisti, tra cui la produzione di Anomalia di Tony Boy e Atlantide di Sarah Toscano per la colonna sonora di un film Netflix, ampliando i propri orizzonti musicali oltre la scena urban.

La Tavola dell'Umore arriva a dieci anni dalle prime produzioni che hanno definito la cifra di Chris Nolan e rappresenta il passaggio da produttore dietro le quinte ad artista a tutto tondo, pronto a mostrare un'identità autoriale originale e personale. L'album è già disponibile in pre-order e promette di essere uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione musicale.