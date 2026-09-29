Premio Tenco 2026: Manuel Agnelli, Caparezza e Carmen Consoli protagonisti a Sanremo

Dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la 49ª edizione del Premio Tenco, la rassegna di riferimento della canzone d'autore italiana e internazionale. Questo appuntamento, nato nel 1974, continua a rappresentare un punto d'incontro irrinunciabile per artisti, operatori e appassionati della musica di qualità.



Il tema di quest'anno, Dio è morto, sarà filo conduttore di una serie di riflessioni e performance che riguarderanno il ruolo della creatività come antidoto alla violenza, all'omologazione e alla riduzione dell'espressione artistica al puro mercato. Come sottolinea l'organizzazione, "la canzone d'autore ha in questo processo ancora un compito cruciale, continuare a mettere in relazione le persone, custodire la memoria, immaginare il futuro e dare voce a ciò che non trova spazio altrove".



Tra i riconoscimenti più attesi, il Premio Tenco alla carriera 2026 sarà assegnato a Manuel Agnelli e Afterhours, Enzo Avitabile, Frankie Hi-NRG MC, Max Manfredi e Paola Turci. Premi speciali anche a Cesare Bermani e Andrea Scanzi (Premio Tenco all'operatore culturale) e a Juan Carlos "Flaco" Biondini, storico chitarrista di Francesco Guccini, che riceverà il Premio Yorum in collaborazione con Amnesty International Italia.



Le Targhe Tenco 2026 saranno consegnate il 22 ottobre e vedranno premiati Caparezza per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, Carmen Consoli per il miglior album in dialetto Amuri Luci, Piji per il miglior album opera prima Sta registrando audio…, Avincola per il miglior album di interprete Avincola canta Carella, Emma Nolde per la miglior canzone singola Quello che deve essere sarà e Filippo Graziani per il miglior album a progetto 80 Buon compleanno Ivan (Live in Teramo). Questi riconoscimenti sono assegnati da una giuria composta da giornalisti ed esperti selezionati, a garanzia della qualità e del valore artistico delle opere.



Non solo grandi premi ma anche numerosi eventi arricchiranno la settimana della rassegna: il 20 ottobre il TENCO OFF darà il via alla manifestazione con la proiezione di tre docufilm alla Sala Roof 3 dell'Ariston. Il 21 ottobre, alle 10, una masterclass dedicata agli studenti avrà per protagonista Franco Battiato, con contributi di don Luigi Ciotti e Carmen Consoli tra gli altri. La sera al Teatro dell'Opera del Casinò spazio a Paola Turci e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo in Donne in punta di note, con la partecipazione di Gino Castaldo.



Sul palco del Teatro Ariston le tre serate saranno presentate rispettivamente da Neri Marcorè (22 ottobre), Chiara Buratti (23 ottobre) e Silvia Boschero (24 ottobre). Tra gli ospiti attesi figurano nomi come Anastasio, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Sara Gioielli, Francamente, Giulia Mei, Santamarea e Satantango. In particolare, il Club Tenco ha scelto di portare in rassegna i quattro finalisti della Targa Tenco Opera Prima, riconoscendo e promuovendo la vitalità innovativa delle nuove generazioni cantautorali.



Ampio spazio sarà dato anche ad attività collaterali: dibattiti, mostre e incontri animeranno la città. Tra questi la mostra Quino, la pace e i diritti umani. Mafalda al Tenco, la presentazione del libro Cantautori nelle scuole, e varie tavole rotonde sui temi della canzone nell'epoca dell'intelligenza artificiale e della democrazia. Appuntamenti speciali saranno dedicati alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi, figura fondamentale per la storia del Premio cui questa edizione è intitolata.



Il Premio Tenco continua a promuovere la canzone d'autore italiana attraverso valori di autonomia artistica, libertà espressiva e memoria, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza ricca di emozioni e di riflessioni sui linguaggi della contemporaneità musicale. L'appuntamento è per ottobre a Sanremo, dove la musica d'autore sarà ancora protagonista.