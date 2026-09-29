Aiello torna con il nuovo singolo Te l'ho mai detto e annuncia il tour nei club

Aiello fa il suo ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo inedito Te l'ho mai detto, disponibile da venerdì 2 ottobre in radio e in tutti gli store digitali. Con questo brano, il cantautore esplora ancora una volta la sfera dei sentimenti attraverso una scrittura intima e intensa, mettendo al centro un amore consapevole, capace di cambiare forma nel tempo senza perdere significato.

Le persone che ci fanno crescere e nel mentre sentire liberi sono quelle che meritano un posto nel cuore a vita, anche se non le chiamiamo più Amore, racconta Aiello. In Te l'ho mai detto, l'artista riflette sul valore dei legami che attraversano le etichette e le convenzioni, accompagnando la crescita personale e lasciando tracce indelebili nel percorso di ognuno.

Il singolo anticipa il Dovevi portarci me - Tour, che vedrà Aiello protagonista nei club delle principali città italiane. La tournée partirà con la data zero giovedì 5 novembre all'Hall di Padova, per poi toccare Venaria Reale (TO), Bologna, Firenze, Roma, Napoli e concludersi con il gran finale il 19 novembre al Fabrique di Milano. I concerti offriranno l'occasione per ascoltare dal vivo sia il nuovo singolo, sia i brani dell'album Scorpione e le canzoni che hanno segnato il percorso dell'artista, dal debutto a oggi.

Aiello, all'anagrafe Antonio Aiello, vanta una carriera che si distingue per la capacità di unire intensità emotiva, ricerca sonora e sensibilità pop. Dopo essersi formato tra violino, pianoforte, cantautorato italiano e influenze elettroniche internazionali, raggiunge il successo con i singoli Arsenico (Disco di Platino) e La mia ultima storia (Disco d'Oro), seguiti dalla pubblicazione dell'album Ex Voto nel 2019. Il brano Festa viene candidato ai David di Donatello, mentre Vienimi (a ballare) conquista un altro Disco di Platino.

Nel 2021 Aiello partecipa al Festival di Sanremo con Ora, incluso nell'album Meridionale. Nel 2023 arriva Romantico, seguito da un tour estivo e una tournée nei club. Importanti sono anche le collaborazioni con artisti come Levante e Leo Gassmann, e la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con una cover di Riccardo Cocciante durante la serata delle cover.

Scorpione, il quarto album pubblicato nel maggio 2026, segna una nuova fase nella maturità vocale e autorale di Aiello, grazie anche alla partecipazione di ANTONIA, Leo Gassmann e Levante. Il disco affronta temi come fragilità, trasformazione e ricerca di equilibrio, attraverso una scrittura essenziale e una produzione che fonde cantautorato e sonorità R&B.

Per tutti i fan, l'attesa per i nuovi live cresce: il Dovevi portarci me - Tour rappresenta l'occasione di riascoltare dal vivo una delle voci più riconoscibili del nuovo cantautorato italiano e di immergersi in un racconto musicale sempre più autentico e personale.