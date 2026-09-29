La FIAT 1100 Sport Mille Miglia vince il Best of Show al Festival Car 2026

La FIAT 1100 Sport Mille Miglia ha conquistato il riconoscimento Best of Show 2026 alla quinta edizione del Festival Car, evento internazionale d'eleganza riconosciuto da FIVA che ha visto sfidarsi circa 95 vetture storiche a Santena e Revigliasco Torinese. La giuria internazionale ha selezionato la sportiva torinese per la sua importanza storica, il fascino racing d'epoca e l'impeccabile stato di conservazione.



Per FIAT si tratta di un riconoscimento di grande prestigio, che rinnova una tradizione di successi nei concorsi d'eleganza internazionali. Oltre al premio principale, la 1100 Sport Mille Miglia ha conquistato anche la categoria Senior e il premio FIVA, riaffermando il valore collezionistico di questo modello iconico.



La manifestazione ha visto la partecipazione congiunta di Heritage Hub Italy insieme ad Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, i marchi italiani del gruppo Stellantis partner principali dell'evento. Questa presenza corale ha messo in dialogo modelli appartenenti a epoche differenti, sottolineando oltre un secolo di tradizione automobilistica italiana.



L'anno 2026 segna il 120esimo anniversario Lancia e, per l'occasione, Heritage Hub ha esposto la Lancia Artena del 1931 e la Lancia Aurelia B20 GT del 1951, protagoniste anche della locandina ufficiale della manifestazione insieme all'Aurelia B24. Due vetture appartenenti a epoche diverse, ma accomunate da quella particolare combinazione di eleganza, innovazione e ricerca tecnica che accompagna il Marchio fin dalle sue origini. Questi gioielli storici, acclamati durante il weekend, sono ora nuovamente visibili presso l'Heritage Hub di Torino, dove sono custoditi oltre 400 esemplari dei marchi italiani di Stellantis.



Il dialogo tra passato e presente si è arricchito ulteriormente grazie alla celebrazione dei 90 anni della FIAT Topolino. Durante il Festival Car 2026, la nuova Topolino Sport è stata idealmente affiancata all'iconica 500 Topolino storica. Due vetture nate a quasi novant'anni di distanza, espressione di epoche e tecnologie differenti, ma unite dalla medesima filosofia: rendere la mobilità urbana semplice, accessibile e vicina alle esigenze delle persone.



Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, ha fatto parte della giuria internazionale insieme ad autorevoli designer ed esperti del settore, sottolineando il ruolo cruciale di Heritage Hub Italy nella conservazione e valorizzazione della cultura del design automobilistico. È proprio questa la missione di Heritage Hub Italy, che attraverso manifestazioni come Festival Car porta il proprio patrimonio fuori dagli spazi museali, restituendo al pubblico il fascino di automobili che hanno segnato la storia e continuano ancora oggi a ispirare il futuro della mobilità.



L'appuntamento di quest'anno ha visto un fitto pubblico di appassionati e collezionisti, che hanno potuto ammirare autentici capolavori del design e dell'ingegneria italiana, ribadendo ancora una volta l'eccellenza e la tradizione delle quattro ruote made in Italy.