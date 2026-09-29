Il ritorno di Carla Morrison: Disfruto vola nella Top 5 italiana grazie a X Factor

Una delle canzoni d'amore più celebrate dell'ultimo decennio vive una sorprendente rinascita nel panorama musicale italiano: Disfruto, il celebre brano del 2012 della cantautrice messicana Carla Morrison, ha conquistato la quinta posizione nella classifica settimanale FIMI/NIQ dei singoli più ascoltati e la Top 10 di Spotify Italia.



Il merito di questo nuovo successo va a una sorprendente performance sul palco di X Factor Italia, dove Alice, giovane protagonista delle prime puntate del programma, ha regalato al pubblico una versione intensa e personale del brano. L'emozionante interpretazione ha immediatamente colpito sia la giuria che gli spettatori, scatenando un autentico passaparola digitale. Durante la puntata, il pezzo è stato definito Uno dei pezzi più belli del mondo.



Nei giorni successivi allo show, i dati parlano chiaro: gli ascolti di Disfruto sono esplosi, il brano è diventato tra i più condivisi su Instagram e TikTok, arrivando a superare i 5 milioni di streaming in poche ore e piazzandosi ai vertici delle classifiche, a più di dieci anni dalla sua prima pubblicazione.



Disfruto è estratto da Déjenme Llorar, album pluripremiato della Morrison e considerato uno dei dischi più iconici della scena alternativa latinoamericana. La canzone è una delicata dichiarazione di gratitudine e amore, capace di raccontare con sensibilità senza tempo la gioia di vivere accanto alla persona amata.



Questo fenomeno dimostra la forza della musica di Carla Morrison, in grado di attraversare confini e generazioni grazie alla sua autenticità. Originaria di Tecate, Messico, nata nel 1986, la cantautrice ha raccolto negli anni successi internazionali: Déjenme Llorar ha ottenuto il disco di platino e si è imposto anche nelle prestigiose classifiche Billboard. Carla Morrison ha vinto due Latin Grammy Awards nel 2012 e ricevuto due nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Latin Rock, Urban or Alternative Album.



Nel suo percorso artistico ha partecipato a importanti festival internazionali e collaborato con star come Ricky Martin e J Balvin. Dopo un periodo di silenzio dovuto alle conseguenze della fama e a un lungo momento difficile, la cantante è tornata in scena nel 2022 con El Renacimiento, un album nato da un percorso personale di rinascita e consapevolezza, raccontato dalla stessa Morrison attraverso i suoi canali e le sue interviste.



Il sorprendente ritorno di Disfruto testimonia come la musica, quando autentica, possa risvegliare emozioni lontane e restare attuale per nuove generazioni di ascoltatori.