Il Volo accende il Natale: in arrivo il nuovo album Our Christmas e tour nei palasport

Il Volo celebra il Natale portando la magia delle feste in musica con il nuovo album Our Christmas, disponibile dal 6 novembre per Epic Records / Sony Music Italy. Il disco, già in pre-order nei formati CD e LP White, accompagna l'annuncio di una tournée nei principali palasport italiani che si terrà a dicembre 2026.



Nel corso dell'evento Uno per Tutti presso l'Esedra di Palazzo Te a Mantova, il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto ha svelato il progetto dedicato alle festività natalizie. Realizzato con una grande orchestra, Our Christmas unisce l'eleganza della musica sinfonica alle inconfondibili voci de Il Volo, regalando un viaggio tra emozioni e tradizione musicale del Natale.



La tracklist spazia tra i grandi classici senza tempo come White Christmas, Astro del Ciel, Adeste Fideles e Amazing Grace, passando per brani iconici come Feliz Navidad e It's Beginning to Look a Lot like Christmas, fino alle solenni versioni dell'Ave Maria di Schubert e di Gounod. Il progetto dà vita a un album speciale che rievoca le atmosfere, le emozioni e la tradizione musicale del Natale, attraverso l'interpretazione unica del trio.



Sarà proprio Our Christmas la colonna sonora del tour Il Volo - Christmas Nights, che vedrà la formazione esibirsi dal vivo con i brani natalizi e i più grandi successi dal repertorio. Gli appuntamenti, prodotti da MT Opera & Blues e Friends & Partners, prenderanno il via il 7 dicembre a Milano (Unipol Forum), proseguiranno il 12 dicembre a Firenze (Nelson Mandela Forum), il 17 dicembre a Roma (Palazzo dello Sport), il 19 dicembre a Torino (Inalpi Arena) e il 20 dicembre a Bologna (Unipol Arena).



I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone. Ulteriori informazioni sono disponibili sui profili ufficiali de Il Volo. Il trio, con Our Christmas, promette di offrire un'esperienza intensa, ricca di suggestioni e perfetta per vivere l'atmosfera delle Feste in compagnia della loro musica.