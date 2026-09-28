Dov'è Liana conquista l'Europa con l'EP Zalib Garden e un tour da tutto esaurito

Dov'è Liana, trio francese tra Palermo e Parigi, pubblica l'EP Zalib Garden e registra sold out nei principali club europei con un tour esplosivo.

Dov'è Liana, il trio francese nato dall'amicizia e dalle influenze tra Palermo e la scena elettronica d'oltralpe, pubblica il nuovo EP Zalib Garden e prosegue un tour europeo che sta facendo registrare il tutto esaurito nelle principali città.

Dopo aver aperto l'unica data italiana di Katy Perry al Lucca Summer Festival, aver partecipato al Jova Summer Party di Jovanotti a Olbia e aver riempito il Castello Sforzesco di Milano, Dov'è Liana si afferma come una delle realtà più sorprendenti del panorama musicale indipendente europeo. L'EP Zalib Garden, disponibile dal 2 ottobre per Carosello Records, omaggia Jules, co-fondatore del gruppo che si è momentaneamente ritirato dalle scene per affrontare una sfida personale importante.

Il progetto è dedicato anche al circolo ARCI Zalib di Roma, luogo d'incontro e ispirazione per la band, già evocato nella traccia che dà il titolo all'EP. Attraverso la loro inconfondibile house mediterranea, i Dov'è Liana mescolano ritmi dance e liriche pop, sviluppando un sound capace di far ballare e riflettere. Da Palermo, dove tutto ha avuto inizio con il brano istintivo Perché Piangi Palermo, il trio ha saputo creare una comunità libera da stereotipi, riconoscibile anche per i simbolici foulard e occhiali che ormai sono diventati il marchio del gruppo e dei fan ai concerti.

Zalib Garden è un nostro rifugio immaginario a metà strada tra la fine del mondo e la pista da ballo: un luogo in cui la ripetizione diventa trance e il ritornello si trasforma in un segnale di rivolta. Musica per ballare a occhi chiusi mentre tutto, intorno, crolla, raccontano i Dov'è Liana.

L'energia live della band esplode nelle oltre 20 tappe del tour europeo, che li vede protagonisti in club come il Q-Factory di Amsterdam, Pilar di Bruxelles, Hall di Padova, Casa del Popolo di Grassina a Firenze, Officine Cantelmo di Lecce, Duel Club di Napoli e Eremo Club di Molfetta. Apice del viaggio sono le tre date sold out alla Maroquinerie di Parigi, seguite da concerti a Barcellona, Madrid, Lisbona, Istanbul, Torino e Palermo, confermando lo status di autentico fenomeno live.

L'identità sonora dei Dov'è Liana nasce dal blend tra french touch, richiami italiani e house pop senza compromessi, un mix che si riflette anche nell'estetica fluida e anticonvenzionale della band. Il loro debut album Love 679 e i singoli come Cip Cip e Cookie's Party hanno segnato il 2024, mentre la collaborazione con Malika Ayane nel rework (Siamo tutti) animali notturni testimonia la capacità di dialogare con le diverse anime della nuova scena musicale.

L'uscita di Zalib Garden rappresenta l'inizio di una nuova fase artistica sotto la guida di Carosello Records, con la promessa di continuare a rompere gli schemi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Oggi Dov'è Liana è il volto di una generazione che cerca la libertà, la festa e la voglia di esserci, senza maschere, per celebrare la bellezza e l'amore nella loro forma più intensa e autentica.