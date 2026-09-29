Prima ricarica megawatt per camion elettrici Scania: debutta il sistema MCS in Italia

Per la prima volta in Italia un camion elettrico Scania ha effettuato una ricarica ad altissima potenza, segnando un passo decisivo verso l'elettrificazione del trasporto pesante. La prova, condotta con uno Scania 40 R, si è svolta presso le stazioni di Bolzano Sud e Varna, grazie alla collaborazione tra Autostrada del Brennero, kostner SERVICE STATIONS e Alpitronic, partner di riferimento nello sviluppo delle nuove infrastrutture di ricarica.



La sessione ha utilizzato il Megawatt Charging System (MCS), il nuovo standard progettato per consentire la ricarica ultrarapida dei veicoli industriali elettrici a lungo raggio. Si tratta di una tecnologia superiore allo standard CCS2 attualmente più diffuso: l'MCS permette infatti di gestire correnti fino a 3.000 ampere e lo Scania 40 R testato è in grado di ricaricare fino a 1.000 ampere, raggiungendo 400 chilometri di autonomia in appena 30 minuti - ossia la distanza percorribile nelle 4,5 ore di guida prima della pausa obbligatoria.



Secondo Simone Martinelli (E-mobility, Urban & Construction Sales Scania Italia): Il Megawatt Charging System è lo standard sviluppato per consentire la ricarica rapida dei veicoli industriali elettrici che percorrono lunghe distanze. Rispetto al CCS2, oggi lo standard più diffuso per la ricarica dei camion elettrici, l'MCS è progettato per gestire correnti e potenze superiori, con una capacità potenziale fino a 3.000 ampere. L'attuale sistema Scania opera con correnti fino a 1.000 ampere, permettendo di ricaricare in 30 minuti 400 chilometri di autonomia, ovvero la distanza percorribile nelle 4,5 ore di guida prima della pausa obbligatoria. Le missioni in elettrico diventano così ancora più facilmente compatibili con i ritmi del trasporto professionale.



Bolzano Sud ospita dunque la prima infrastruttura pubblica italiana dotata di tecnologia MCS dedicata ai camion elettrici, mentre a Varna kostner SERVICE STATIONS ha attivato una stazione alimentata con energia 100% proveniente da fonti rinnovabili, per lo più generata internamente tramite fotovoltaico o fornita da KOSI, il provider del Gruppo Kostner.



La tecnologia, evidenzia il CEO di Alpitronic Philipp Senoner, consente tempi di ricarica fino a 45 minuti, perfettamente compatibili con le pause obbligatorie dei conducenti, cruciali nella logistica su lunga distanza: L'Italia è uno dei mercati più importanti per il trasporto pesante europeo. In particolare nel settore della logistica, ogni euro conta e gli attuali prezzi elevati del diesel stanno esercitando un'ulteriore pressione sul comparto. I camion elettrici possono ridurre significativamente i costi operativi. Affinché gli e-truck possano essere competitivi anche sulle tratte a lungo raggio, è però essenziale disporre di una ricarica megawatt ad alta potenza. Con il nostro HYC1000 MCS Dispenser, rendiamo possibili tempi di ricarica fino a 45 minuti, perfettamente compatibili con le pause obbligatorie previste dalle regole vigenti per i conducenti.



Fredrik Swartling, amministratore delegato di Scania Italia, sottolinea come la chiave della transizione verso un trasporto più sostenibile risieda nell'integrazione tra veicoli e infrastrutture: La messa in funzione di questi due punti conferma l'importanza di un approccio di sistema: l'elettrificazione del trasporto pesante richiede non solo veicoli performanti ma anche in grado di comunicare con sistemi complessi e sempre aggiornati in infrastrutture adeguate. Per Scania avere partner capaci di progettare e gestire soluzioni affidabili lungo le principali rotte del trasporto merci è pertanto cruciale.



Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di Autostrada del Brennero, ribadisce: La sostenibilità ambientale rappresenta una priorità costante per Autostrada del Brennero. Se vogliamo che sempre più veicoli a basso impatto ambientale circolino sulle nostre strade, dobbiamo favorire lo sviluppo delle tecnologie che lo consentono: ricariche rapide a costi ragionevoli per l'elettrico a batteria, una efficace rete di distribuzione per l'idrogeno verde. Sono entrambi settori in cui siamo impegnati con progetti innovativi.



Andreas Kostner, presidente e CEO di kostner GROUP 1947, aggiunge: A Varna, kostner SERVICE STATIONS ha messo a disposizione una stazione di ricarica MCS alimentata con energia 100% ricavata da fonti rinnovabili, parte è prodotta dagli impianti fotovoltaici di proprietà e parte è fornita da KOSI, il provider di energia pulita del Gruppo Kostner.



Le specifiche tecniche del camion Scania 40 R includono un motore elettrico EM C1-4 da 400 kW/540 CV, capacità batteria utilizzabile di 400 kWh, e ricarica MCS fino a 750 kW/1.000 A. La soluzione di ricarica Alpitronic Hybercharger HYC1000 raggiunge fino a 1.000 kW in MCS, con 8 moduli per una gestione dinamica della potenza.



Questa prima sessione di ricarica MCS in Italia sancisce l'avvio di una rete di infrastrutture capaci di sostenere la transizione energetica nel trasporto pesante, grazie a una sinergia tra produttori, operatori autostradali e fornitori di tecnologia.