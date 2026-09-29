Gerry Scotti guida il secondo speciale de La Ruota dei Campioni e delle Stelle

Mercoledì 30 settembre alle 20.40, su Canale 5, Gerry Scotti torna alla conduzione con il secondo appuntamento speciale de La Ruota dei Campioni... e delle stelle. La celebre Ruota della Fortuna si trasforma per una serata unica che mette in competizione alcuni tra i migliori concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nella storica trasmissione.

L'evento vedrà la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker, Ale e Franz, che saranno protagonisti di manche dedicate insieme ai campioni storici. Il trio, presto alla guida della prossima edizione di Zelig, si metterà alla prova di fronte ai tabelloni, portando una ventata di ironia e spettacolo.

Durante la serata, nove campioni del game show si sfideranno a gruppi di tre in cinque incontri tematici. I tre concorrenti con il montepremi più alto accederanno alle fasi finali per decretare chi sarà il Campione dei Campioni. Il vincitore avrà poi l'opportunità di tentare l'impresa finale a La Ruota delle Meraviglie con un premio potenziale fino a 300.000 euro.

Non solo: anche tra Michelle Hunziker e il duo Ale e Franz verrà eletto il miglior giocatore della serata, che potrà cimentarsi a sua volta nella Ruota delle Meraviglie con lo stesso ambito montepremi.

L'intero importo vinto dagli ospiti speciali sarà devoluto a Mediafriends, a sostegno del progetto sociale 'Stelle' di Mission Bambini. Le Stelle sono 15 centri in Italia - nidi, scuole dell'infanzia e centri educativi - dove bambini e famiglie trovano, in un ambiente inclusivo, un'educazione di qualità e un sostegno concreto.

Presente in studio anche Samira Lui, immancabile al tabellone. La Ruota della Fortuna, prodotta da RTI con Endemol Shine Italy e basata sul format internazionale Wheel of Fortune di Sony Pictures Television, si conferma ancora una volta tra i programmi più amati dal pubblico italiano.