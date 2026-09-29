Tedua annuncia il tour nei palasport nel 2027: cinque date per celebrare 10 anni di carriera

Tedua si prepara a tornare sul palco con un nuovo tour nei palasport italiani che si preannuncia evento imperdibile per celebrare i dieci anni di una carriera straordinaria. L'artista, considerato tra le voci più influenti e innovatrici della scena musicale italiana, ha annunciato TEDUA PALASPORT 2027, un viaggio in cinque tappe tra le principali arene indoor del Paese.

Il tour, in partenza il 21 gennaio 2027 da Jesolo al Palazzo del Turismo (data zero), toccherà poi Bologna (Unipol Arena, 23 gennaio), Torino (Inalpi Arena, 26 gennaio), Roma (Palazzo dello Sport, 28 gennaio) e Milano (Unipol Forum, 31 gennaio). Un'occasione unica per ripercorrere insieme al pubblico un decennio ricco di record, successi certificati e numeri impressionanti: 80 dischi di platino, 39 ori e oltre 3 miliardi di stream globali.

L'ultimo album di Tedua, LA DIVINA COMMEDIA, ha conquistato la scena con 9 certificazioni di platino e si è posizionato tra gli album più venduti del 2023. L'artista ha inoltre registrato nel 2023 un sold out memorabile allo Stadio San Siro, confermando la sua popolarità e la forza del suo live.

Il nuovo tour segna anche un momento particolare nel percorso personale del rapper. Prima di concedersi una pausa per tornare a scrivere e viaggiare, Tedua ha deciso di regalare ai suoi fan una serie di concerti speciali in cui non mancheranno sorprese in scaletta.

In questi live porteremo qualche brano che non abbiamo suonato agli altri concerti ma che per me e per il mio pubblico sono importanti - dichiara Tedua durante un'intervista al BSMT - e perché dopo questo tour scomparirò per un po', mi fermerò come fatto prima della Divina Commedia, perché ho bisogno di viaggiare e chiudermi a fare il nerd per dare il meglio di me e poter creare qualcosa di nuovo.



