In libreria l'Atlante della musica in Italia: un viaggio nei luoghi iconici

Dal 13 novembre arriva in libreria e negli store digitali un volume destinato a cambiare il modo di scoprire la storia musicale italiana: si tratta di Atlante della musica in Italia. Luoghi, storie e percorsi per viaggi musicali, a cura di Luca De Gennaro e pubblicato da Ulrico Hoepli Editore.

Il libro si propone come una vera bussola, in grado di orientare il lettore tra i luoghi che hanno fatto da sfondo a sessant'anni di grande canzone italiana e alle storie che hanno segnato intere generazioni. Dal nord al sud, il viaggio attraversa la Milano di Enzo Jannacci e i locali storici del rock, la Napoli di Pino Daniele e la cultura underground dei rioni fino a Torino, patria dei Subsonica e della club culture, e alla Roma di De Gregori, Venditti e Fabi.

Atlante della musica in Italia è molto più di una guida: coniuga racconto, saggio e itinerario turistico, offrendo percorsi reali e virtuali completi di indirizzi, arricchiti da un vasto apparato iconografico a colori. Il lettore può esplorare i luoghi di persona oppure immergersi in essi grazie alle immagini e usufruire della playlist, attentamente curata, che accompagna ogni itinerario con decine di brani simbolo.

Luca De Gennaro, volto noto del giornalismo e della radio, già responsabile musicale di MTV e primo curatore della Milano Music Week, ha raccolto attorno a sé una squadra di otto esperti giornalisti musicali, ciascuno profondo conoscitore della propria scena territoriale. Tra loro figurano Carmine Aymone, Carlo Bordone, Roberto Caselli, Fabio De Luca, Corrado Minervini, Giancarlo Passarella, Antonio Ranalli e Antonio Righetti.

Il progetto nasce per colmare un vuoto nel panorama editoriale italiano, offrendo per la prima volta uno sguardo completo sulla geografia sonora del Paese. Un po' racconto di viaggio, un po' guida turistica, un po' saggio storico, l'opera stimola l'immaginazione del lettore e svela aneddoti ed eventi memorabili, raccontati direttamente dalla prospettiva dei luoghi che ne sono stati testimoni.

L'Atlante della musica in Italia si inserisce come ideale fratello dell'Atlante Rock, il fortunato volume di Ezio Guaitamacchi dedicato ai luoghi mondiali del rock, e si distingue come prima mappa corale, multimediale e autorevole dell'Italia musicale, da sempre laboratorio di storie, suoni e contaminazioni.