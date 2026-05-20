Arriva al cinema "Aldair. Cuore giallorosso": omaggio ai 60 anni del difensore brasiliano

Da domani arriva nelle sale "Aldair. Cuore giallorosso", il nuovo documentario dedicato all'iconico difensore brasiliano dell'AS Roma, Aldair Nascimento Santos, in occasione del suo 60° compleanno. Diretto da Simone Godano e prodotto da Grøenlandia e Sky Italia, il film ripercorre la straordinaria carriera e il profondo legame tra Aldair, la città di Roma e la sua squadra.



La pellicola prende avvio dallo Stadio Olimpico di Roma durante la celebrazione dei 60 anni del campione, un momento carico di emozione che diventa punto di partenza per raccontare la storia di un uomo e di un calciatore unico. Il racconto, guidato dallo scrittore romanista Sandro Bonvissuto, attraversa l'Italia e il Brasile per riscoprire le radici e l'identità di Aldair, impreziosito dalla voce narrante di Claudio Amendola.



Tra le testimonianze raccolte compaiono volti leggendari come Francesco Totti, Cafu, Zico, Giuseppe Giannini, Marco Delvecchio e Carlo Verdone, oltre ai contributi di dirigenti, giornalisti e famigliari che hanno condiviso momenti indimenticabili insieme al numero 6 giallorosso.





Aldair sarà presente di persona nelle sale romane per salutare il pubblico: l'icona brasiliana incontrerà i tifosi nelle principali sale della capitale tra il 21 e il 23 maggio. Tutte le informazioni su orari e biglietti sono disponibili sul sito ufficiale di Nexo Studios.



La carriera dell'ex difensore, noto come "Pluto", si snoda fra oltre 420 partite in maglia giallorossa, la vittoria dello Scudetto nel 2000-01, una Coppa Italia e una Supercoppa, oltre a essere stato campione del mondo con il Brasile nel 1994. Considerato tra i difensori più eleganti della sua generazione, ha lasciato un segno indelebile nel cuore del popolo romanista.



La colonna sonora è firmata da Piotta, Francesco Santalucia e Stefano Ritteri, con un brano inedito realizzato da Piotta come theme song. Il documentario racconta non solo le imprese sportive, ma mette a nudo l'uomo silenzioso, lontano dai riflettori, che è diventato leggenda nella Città Eterna.



Simone Godano, alla sua prima esperienza documentaristica, offre un ritratto sincero e profondamente umano di un calciatore amatissimo, con immagini d'archivio, materiali inediti e uno sguardo tra passato e presente. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di calcio e per chi ama la storia della AS Roma.