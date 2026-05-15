Kia presenta il nuovo PV5 WAV Side Entry per una mobilità accessibile e innovativa

Kia amplia la propria gamma di soluzioni per la mobilità accessibile con il debutto del nuovo PV5 WAV Side Entry, presentato in anteprima europea alla fiera Motability Scheme Live di Birmingham. Questo nuovo veicolo si distingue per la rampa manuale a due stadi con inclinazione fino a 13,1 gradi, studiata per garantire un accesso sicuro e pratico alle persone in sedia a rotelle direttamente dal marciapiede. L'approccio MadeInPlant (MIP) di Kia assicura standard qualitativi elevati e una produzione scalabile, con conversioni realizzate direttamente sulle linee produttive del marchio.

Il PV5 WAV Side Entry rappresenta una novità assoluta nel segmento dei Cvan con la sua configurazione di accesso laterale, ideale per la mobilità urbana, taxi e servizi navetta. Il sistema di rampa è ottimizzato per diverse condizioni stradali e il modulo di illuminazione integrato aumenta la visibilità durante l'accesso. Gli interni offrono uno spazio centrale flessibile, con configurazioni fino a cinque passeggeri (2-0-3) o la presenza di una persona in carrozzina (2-0-1). Il sedile della terza fila, frazionato 60:40 e ribaltabile, consente a un accompagnatore di sedersi accanto alla persona in carrozzina, mentre il pavimento rinforzato e il sistema di ancoraggio integrato garantiscono sicurezza e durata.



PV5 WAV Side Entry va a completare la strategia WAV di Kia, che già vede in gamma il PV5 WAV Rear Entry, sviluppato con Focaccia Group e disponibile sul mercato italiano da aprile 2026. Il modello Rear Entry offre un innovativo sistema di rampa a scomparsa e configurazione a cinque posti più carrozzina, ideato sia per famiglie sia per professionisti del trasporto. Questa soluzione, con garanzia di 7 anni, preserva comfort e funzionalità integrandosi perfettamente con il veicolo originale.

PV5 WAV Side Entry nasce sulla piattaforma premiata EGMP.S, condivisa con il PV5 Passenger, già riconosciuto come "Best VanBased MPV" ai What Car? Van and Commercial Vehicle Awards 2026. La piattaforma garantisce modularità, durabilità e avanzati sistemi di connettività per la gestione delle flotte. La produzione del nuovo modello partirà nei prossimi mesi, mentre la disponibilità sui vari mercati europei sarà comunicata successivamente. Nel frattempo, il PV5 WAV Rear Entry può già essere ordinato presso tutta la rete dei concessionari Kia Italia.

All'evento Motability Scheme Live di Birmingham, oltre al nuovo PV5 WAV Side Entry, saranno presenti anche altri modelli della casa coreana come PV5 Passenger, EV4, EV3, Stonic, Picanto e Sportage.



