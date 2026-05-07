Castrol lancia un nuovo fluido per trasmissioni che migliora l'efficienza dei veicoli elettrici

Castrol ha annunciato il lancio di Castrol ON EV Transmission Fluid W3, un fluido per trasmissioni di nuova generazione completamente sintetico pensato per aumentare l'efficienza e la durata dei sistemi di trasmissione dei veicoli elettrici. Il nuovo fluido permette ai veicoli elettrici di percorrere più chilometri con una singola carica contribuendo a ridurre le temperature di esercizio e garantendo prestazioni affidabili anche durante l'utilizzo prolungato.

Specificamente progettato per modelli dotati di motori elettrici a bagno d'olio - tra cui Leapmotor, MG, Polestar, Rivian, Tesla e Volvo - Castrol ON EV Transmission Fluid W3 consente un funzionamento ottimale quando il motore elettrico è immerso nel fluido. La sua formulazione favorisce la riduzione degli attriti e assicura alta stabilità termica e ossidativa, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

Le proprietà chiave includono una resistenza termica elevata, ridotta conducibilità elettrica, alta resistività e un valore di tensione di rottura superiore. Queste caratteristiche sono decisive per la protezione dei componenti elettrici sensibili del sistema di trasmissione. Il fluido offre inoltre una protezione efficace dalla corrosione del rame prolungando la durata e l'affidabilità del motore elettrico.

La facilità di pompaggio a basse temperature e la fluidità a freddo consentono al prodotto di mantenere elevate prestazioni anche in condizioni climatiche difficili. L'alto indice di viscosità permette al fluido di essere stabile in un ampio intervallo di temperature offrendo affidabilità in ogni scenario di guida.

I veicoli elettrici richiedono una nuova generazione di fluidi, ed è per questo che è stato formulato Castrol ON EV Transmission Fluid W3, per rispondere alle specifiche esigenze dei sistemi con motore elettrico a bagno d'olio migliorando efficienza, protezione e controllo della temperatura ha dichiarato Vincent Panel, Head of Product & Communications - Europe di Castrol.

Il nuovo prodotto entra nella gamma Castrol ON, sviluppata per supportare la mobilità elettrica con soluzioni dedicate alla gestione termica, ai lubrificanti e ai fluidi specifici per veicoli elettrici. L'azienda raccomanda sempre di attenersi alle indicazioni dei costruttori per garantire che venga utilizzato il fluido più adatto a ogni applicazione.

Castrol, con una tradizione di oltre 125 anni nell'innovazione e nello sviluppo di lubrificanti, ribadisce così il proprio impegno nel supportare la transizione globale verso una mobilità sempre più sostenibile.