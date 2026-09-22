Max Pezzali annuncia a sorpresa il nuovo album Max Forever Vol.2 in uscita il 30 ottobre

Max Pezzali presenta Max Forever Vol.2, nuovo album con versioni speciali, 2 inediti e live dal 30 ottobre in digitale e negozi, seguito da tour nei palasport.

Max Pezzali torna sotto i riflettori annunciando l'arrivo di Max Forever Vol.2 - L'Album, in uscita il 30 ottobre in digitale e nei negozi fisici per Atlantic / Warner Music Italy e già disponibile in preorder. Il nuovo progetto rappresenta un ulteriore capitolo della sua avventura discografica, ricco di versioni speciali, brani inediti, registrazioni live e sorprese pensate per i fan di ogni generazione.

In seguito al successo di Max Forever Gli Anni d'Oro - Stadi 2026, Pezzali propone un album che raccoglie alcune delle sue canzoni più iconiche, tra tracce rimasterizzate, acustiche, remix e una particolare "reborn demo", nella quale l'artista ha ripreso il celebre 4 piste per ricreare una delle sue hit storiche come trent'anni fa.

Il disco include due brani inediti, uno dei quali sarà presente anche nella seconda stagione della serie Sky Original "Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883", in arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW.

Pezzali racconta: "2 anni fa ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, qualche live. Vi dicevo che era un po' come quando tanti anni fa si facevano le cassette inserendo roba varia. Dopotutto dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo, con quello stesso approccio, anche se a sto giro lo abbiamo arricchito non poco. Ci sono 2 inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour stadi di questa estate, un po' di nuove acustiche, un remix inedito e qualcun altro riscoperto. E poi c'è quello che abbiamo chiamato "reborn demo": ho ripreso il 4 piste e ho ri-registrato una delle canzoni più celebri esattamente come l'avevo messa giù più di 30 anni fa. Sono contento di questo volume 2, prima o poi arriverà anche il terzo, mi piace questa nuova saga!"

Max Forever Vol.2 sarà disponibile in diversi formati: doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata, doppio vinile nero standard e CD, per soddisfare le esigenze dei collezionisti e degli appassionati di musica.

Le nuove versioni dei brani saranno anche protagoniste della prossima tournée MAX FOREVER - STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, che riporterà Pezzali sul palco dei principali palasport italiani da dicembre. Il tour toccherà Pesaro, Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino, con molte date già sold out, confermando ancora una volta la fortissima popolarità dell'artista.

Lo show promette di riportare nell'atmosfera dei live indoor l'energia e le emozioni che hanno reso celebre l'ex leader degli 883. Info e biglietti sono disponibili sui canali ufficiali degli organizzatori. La nuova avventura live di Max Pezzali si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana.