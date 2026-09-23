Le Iene tornano su Italia 1: Veronica Gentili al timone e nuove esclusive

Le Iene inaugurano una nuova stagione su Italia 1 a partire da giovedì 24 settembre, guidate per la prima volta da Veronica Gentili. Accanto alla conduttrice, una formazione rinnovata di comici: Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Il programma torna con i suoi approfondimenti, inchieste e interviste esclusive, puntando ancora una volta sull'attualità e su personaggi di richiamo delle arti, della musica e dello sport, chiamati a condividere monologhi su temi di forte interesse pubblico.



Sono attesi ospiti di primo piano nella puntata inaugurale: Jalisse, Welo, Álvaro Soler e Roy Paci, arricchiranno lo studio con la loro presenza e le loro riflessioni.



I servizi di punta della serata coinvolgono alcune delle vicende più discusse dell'attualità giudiziaria italiana. Sul caso Yara Gambirasio, Luigi Pelazza intervista l'avvocato Claudio Salvagni, difensore di Massimo Bossetti, insieme al genetista Marzio Capra. I due presentano una svolta significativa: per la prima volta la difesa ha visionato immagini HD e materiali d'indagine che potrebbero cambiare la percezione del caso.



Un'altra inchiesta vede protagonista Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, condannata in primo grado per il licenziamento di due ex collaboratori e destinataria di un pignoramento per le spese legali non saldate. Filippo Roma raccoglie la sua versione sulla vicenda e sulla circolazione di un documento che suggerisce presunti accordi non rispettati con i collaboratori all'inizio del mandato. Nel servizio interviene anche Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra.



Spazio poi al caso Pierina Paganelli, che vede protagonista Louis Dassilva, recentemente assolto dall'accusa di omicidio dopo 694 giorni di detenzione. Gaston Zama e Marco Occhipinti firmano l'intervista esclusiva a Dassilva, che racconta la sua esperienza insieme alla moglie Valeria Bartolucci, restituendo la testimonianza di un uomo tornato libero dopo quasi due anni.



L'edizione 2026 promette quindi di confermare lo stile delle Iene, con servizi forti e una conduzione tutta nuova, mantenendosi fedele all'impegno di approfondire fatti di attualità che scuotono l'opinione pubblica.