Le Sorelle Grimm: trailer e data per la seconda stagione su Apple TV

Apple TV ha presentato il trailer ufficiale della seconda stagione di Le Sorelle Grimm, la serie animata di avventura fantasy ispirata ai bestseller di Michael Buckley. La nuova stagione sarà disponibile dal 2 ottobre, con le giovani investigatrici Sabrina e Daphne Grimm pronte a tornare in azione in un mondo popolato da fiabe e misteri.



Dopo aver conquistato la critica con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes per la prima stagione, la serie continua a seguire le due sorelle discendenti dei fratelli Grimm, impegnate a svelare i segreti di Ferryport Landing e ad affrontare nuove sfide a un anno dalla scomparsa dei loro genitori.



Nel cast dei doppiatori spicca Ariel Winter (Modern Family) nel ruolo di Sabrina, affiancata da Leah Newman come Daphne, Laraine Newman come Relda, Abubakar Salim come Charming, Billy Harris come Puck e Harry Trevaldwyn nel ruolo di Mirror.



Sviluppata da Amy Higgins, candidata all'Emmy per Marco e Star contro le forze del male, e da Erica Rothschild (Sofia la principessa), la serie è animata dallo studio Titmouse, già vincitore di un Emmy Award. Ritroviamo tra i produttori Michael Buckley, Elliot Blake, Philip Alberstat, Steven Amato, Theresa Park, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina e Antonio Canobbio, con Sage Cotugno come supervising director.



La serie manterrà la durata di sei episodi e promette di unire avventura, emozioni e una vena investigativa adatta a tutta la famiglia. Le Sorelle Grimm rappresenta una delle proposte di punta della ricca offerta di contenuti per bambini e famiglie su Apple TV, che include anche titoli come Un minotauro per fratello, Wonder Pets in città, la trilogia animata d'avventura WondLa e la seconda stagione di L'isola delle forme.



Oltre al successo di pubblico e critica, Apple TV continua a espandere il proprio catalogo con produzioni pluripremiate sia in animazione che in live-action, tra cui Il coniglietto di velluto, Supersorda e Mettiamoci in moto, Otis!.





La seconda stagione de Le Sorelle Grimm si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del fantasy e delle grandi storie animate, in arrivo il 2 ottobre in esclusiva su Apple TV.