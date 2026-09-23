X Factor 2026: terza e ultima serata di Auditions con Giorgia e i nuovi giudici

X Factor 2026 conclude le Auditions giovedì 24 settembre su Sky e NOW. In giuria Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, conduce Giorgia.

Giovedì 24 settembre arriva in TV la terza e ultima serata delle Auditions di X Factor 2026, il talent show musicale che continua a conquistare pubblico e critica. Il cast dei giudici di quest'anno è un mix esplosivo di esperienza e novità: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi sono pronti a selezionare i protagonisti della nuova stagione, offrendo ai concorrenti consigli preziosi e commenti imparziali.

A guidare la puntata come conduttrice è Giorgia, presenza carismatica e amatissima del panorama musicale italiano. La sua sensibilità e la sua attenzione ai giovani talenti sono garanzia di uno show vibrante e coinvolgente.

La puntata andrà in onda su Sky e sarà disponibile anche in streaming su NOW, oltre ad essere sempre reperibile on demand. Il format mantiene alta l'attenzione del pubblico grazie a performance sorprendenti e storie emozionanti, che danno risalto alle aspirazioni e alle passioni di chi sogna un futuro nella musica.

X Factor 2026 si conferma uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti della musica e dello spettacolo, regalando ogni anno nuovi volti e nuove emozioni. La selezione dei giudici e della conduttrice promette di mantenere lo standard di qualità e innovazione cui lo show ci ha abituati.