Margherita Vicario torna alla musica con il nuovo singolo Ho chiesto aiuto

Margherita Vicario annuncia il suo atteso ritorno sulle scene musicali con il nuovo singolo Ho chiesto aiuto, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 settembre. Il brano, già disponibile in pre-save, segna l'inizio di un nuovo progetto discografico, dopo tre anni dal precedente album Showtime e il successo riscosso con il debutto alla regia del film Gloria!.

Attraverso una scrittura intima e incisiva, Ho chiesto aiuto racconta la trasformazione di una fragilità personale in un messaggio universale in cui tanti possono ritrovarsi. Nasce da un dolore senza nome che, col tempo, evolve in consapevolezza e nella volontà di non accettare più il malessere come un dato di fatto, ma come qualcosa che si può riconoscere e affrontare. Nel testo si intrecciano memorie, ricordi lontani, pensieri difficili da contenere, il peso di ciò che accade dentro e fuori di sé e una sensibilità che porta ad assorbire anche il dolore degli altri.

L'arrangiamento del brano è caratterizzato da un coro con reminiscenze gospel, che accompagna la voce di Vicario e sottolinea il percorso dalla solitudine al coraggio di chiedere supporto, trasformando così una narrazione personale in un'esperienza collettiva. Ho chiesto aiuto non racconta la scomparsa del dolore, ma la scoperta che esiste un modo per affrontarlo e andare oltre.

Ad accompagnare il singolo esce anche il videoclip ufficiale, scritto e diretto da Margherita Vicario, che rinnova il legame tra musica e cinema nella sua carriera. Il video attraversa generazioni diverse, facendo emergere emozioni, fragilità e preoccupazioni proprie di ogni età, evidenziando come la richiesta d'aiuto sia una parte fondamentale dell'esperienza umana.

Il nuovo capitolo musicale di Margherita Vicario porterà anche due appuntamenti speciali dal vivo nel 2027: l'8 febbraio all'Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano. I biglietti sono già disponibili in prevendita sui circuiti autorizzati, mentre si raccomanda di evitare l'acquisto su piattaforme non ufficiali.

Con questo nuovo singolo, Margherita Vicario conferma la sua capacità di raccontare con delicatezza e autenticità le sfumature più profonde delle emozioni, trasformando la vulnerabilità in una forza condivisa tra pubblico e artista.