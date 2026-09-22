Sfera Ebbasta presenta Lontano: primo videoclip davanti all'Ultima Cena

Sfera Ebbasta sorprende ancora una volta pubblicando Lontano, il singolo che segna l'inizio del percorso verso il nuovo album Purosangue, atteso per l'11 dicembre per Universal Music Italia.

La vera notizia, però, è che il videoclip ufficiale di Lontano è stato girato davanti all'Ultima Cena di Leonardo da Vinci, nel suggestivo Cenacolo Vinciano di Milano. Sfera Ebbasta diventa così il primo artista al mondo a realizzare un video musicale in questo luogo leggendario, confermando il legame tra musica, arte e patrimonio culturale universale. Nel video, al fianco del Trap King c'è anche il figlio Gabriel, a sottolineare la dimensione personale e introspettiva di questa nuova narrazione.

Lontano, spoilerato da Sfera lo scorso luglio durante il live a San Siro, rappresenta l'apertura ufficiale di una nuova fase artistica. Il brano parla del presente di Sfera, tra traguardi raggiunti e la necessità, talvolta, di prendere le distanze dal rumore della fama per guardarsi dentro e ritrovare nuovi equilibri.

La collaborazione con il Museo del Cenacolo Vinciano non si limita al videoclip. Nelle settimane precedenti all'uscita di Purosangue, Sfera Ebbasta e il museo daranno vita a tre appuntamenti speciali dedicati all'inclusione sociale, occasioni aperte alla città di Milano per vivere uno dei gioielli assoluti dell'arte insieme a uno degli artisti più amati dal pubblico giovane. I dettagli di questi eventi saranno svelati prossimamente.

Credo che sia lodevole che una star tanto amata dal pubblico giovane, scelga un capolavoro cosi importante e quasi sacro per una riflessione intima sulla propria vita e che inoltre decida di sostenere dei progetti legati ai ragazzi delle periferie. È uno dei nostri obiettivi rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti, soprattutto al pubblico che si immagina più lontano dalla storia dell'arte. È un nostro dovere rendere accessibile la bellezza, ha dichiarato Angelo Crespi, Direttore della Grande Brera.

Sfera Ebbasta offre così un nuovo modo di interpretare la musica, rendendo omaggio a un simbolo dell'umanità e invitando a uscire dalla propria quotidianità per riflettere e trovare nuova ispirazione.