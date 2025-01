CES 2025: 4500 espositori e 141.000 visitatori da tutto il mondo

Il CES 2025, considerato l’evento tecnologico più influente al mondo, ha nuovamente dimostrato il suo ruolo cruciale nel plasmare il futuro della tecnologia. Con oltre 141.000 partecipanti da tutto il mondo, 4500 espositori, di cui 1400 startup, e la presenza di più di 6000 giornalisti, l’evento ha messo in luce le innovazioni e le tendenze che ridefiniranno il nostro modo di vivere, lavorare e interagire con il mondo.

L’AI è stata al centro della scena al CES 2025, con soluzioni che spaziano dagli strumenti di produttività fino alle scoperte in campo medico. Non più solo un trend, ma una tecnologia trasformativa, l’AI si è dimostrata capace di migliorare la vita quotidiana in settori chiave. Tra i protagonisti dell’AI: AMD, Hisense, LG, NVIDIA, Qualcomm, Samsung, Siemens e TCL.

Il CES si è consolidato come il punto di riferimento per la salute digitale, presentando innovazioni in biotecnologie, telemedicina e dispositivi che promuovono cura, benessere e longevità. Espositori come Abbott, OnMed, ResMed e Withings hanno mostrato come la tecnologia possa rendere la sanità più accessibile e personalizzata.

La crescita dell’AI e del cloud ha posto sotto i riflettori la necessità di tecnologie energetiche sostenibili. Al CES 2025, soluzioni innovative come batterie avanzate, idrogeno verde e piccoli reattori nucleari modulari sono state protagoniste. Tra gli espositori di rilievo: Eaton, Jackery, Otrera e SK.

Dalla guida autonoma ai viaggi aerei, la mobilità ha abbracciato nuovi orizzonti. Al CES, la tecnologia ha ridefinito anche edilizia, agricoltura e trasporti marittimi. Gli EV hanno dominato la scena con modelli di ultima generazione, mentre la robotica promette maggiore sicurezza sul lavoro. Tra i protagonisti: BMW, Bosch, Caterpillar, John Deere e Waymo.

Le tecnologie quantistiche hanno offerto uno sguardo sul futuro della ricerca e dell’informatica avanzata. Le sinergie tra quantistica e AI promettono di trasformare settori come finanza, chimica e logistica. Espositori come IonQ, Quandela e QSIMPLUS hanno presentato soluzioni all’avanguardia.

Con un focus sulla transizione energetica e sulla sostenibilità, il CES ha evidenziato materiali alternativi come il grafene, bioplastiche e soluzioni per l’edilizia sostenibile, tra cui il calcestruzzo autorigenerante. Tra gli espositori più innovativi: Lyten, Melliens e Panasonic.

L’Eureka Park, cuore pulsante delle startup al CES, ha accolto 1400 aziende emergenti da 39 paesi. Questi innovatori hanno presentato tecnologie all’avanguardia nei campi dell’accessibilità, AI, salute digitale e sostenibilità, attirando investitori e media da ogni parte del globo.