Cesare Cremonini: Tour Live25 da record e nuovo album “ALASKA BABY”

Il cantautore italiano Cesare Cremonini sta vivendo un momento di grande successo con l’uscita imminente del suo nuovo album “ALASKA BABY” e il tour CREMONINI LIVE25, che ha già superato i 500 mila biglietti venduti. Con brani che dominano le classifiche radiofoniche e una collaborazione straordinaria con il pianista Mike Garson, Cremonini si prepara a un viaggio musicale senza precedenti.

Il singolo di successo, “Ora che non ho più te”, sta mantenendo il suo posto al numero uno delle classifiche radiofoniche da ben sei settimane consecutive. Questo successo ha anticipato l’uscita dell’album “ALASKA BABY”, che promette di essere un viaggio musicale esplorativo nel mondo di Cremonini.

“Ad una settimana dall’uscita di “ALASKA BABY”, il nuovo attesissimo album di Cesare Cremonini in uscita il 29 novembre, il tour negli stadi CREMONINI LIVE25 supera il traguardo dei 500 mila biglietti venduti.”

Il tour CREMONINI LIVE25 è stato un enorme successo, con sold out in diverse città e un pubblico entusiasta che partecipa numeroso agli eventi. Il tour include date in diverse città italiane come Milano, Bologna, Napoli, Roma, e molte altre, offrendo ai fan l’opportunità di assistere a performance indimenticabili.

“In “ALASKA BABY” ci sono dodici canzoni di cui Cremonini è produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia, dove Cesare si muove libero come mai prima d’ora per provare ancora una volta ad andare oltre i propri confini, alzare l’asticella del pop e creare opere senza tempo.”

L’album “ALASKA BABY” è composto da dodici canzoni che mostrano il talento e la creatività di Cremonini. Con la collaborazione del leggendario pianista Mike Garson in brani come “Ragazze facili”, “Dark room”, e “Acrobati”, l’album promette di essere un capolavoro musicale.

Per tutti i fan di Cesare Cremonini e della buona musica pop, l’attesa per l’uscita di “ALASKA BABY” e i concerti del tour CREMONINI LIVE25 sono imperdibili. Un viaggio emozionante nel mondo del talentuoso cantautore italiano, che continua a sorprendere e a conquistare il pubblico con la sua arte.