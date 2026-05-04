Festa della Mamma: occhiali smart Oakley Meta e Ray-Ban Meta tra stile e tecnologia

Scopri gli Oakley Meta e Ray-Ban Meta Gen 2: occhiali smart con comandi vocali, foto e video hands-free. Un regalo perfetto per la Festa della Mamma.

Regalare tecnologia e stile alla mamma non è mai stato così semplice. In occasione della Festa della Mamma, gli occhiali smart Oakley Meta e Ray-Ban Meta (Gen 2) emergono come proposte ideali per sorprendere con un dono raffinato e funzionale. Dotati di comandi vocali, audio open-ear, possibilità di scattare foto e registrare video completamente a mani libere, questi modelli si adattano perfettamente alle giornate piene, tra impegni, lavoro e tempo libero.

La gamma Oakley Meta offre soluzioni per ogni esigenza. Gli Oakley Meta Vanguard, resistenti ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP67, sono pensati per le mamme più sportive e dinamiche. Sono in grado di registrare video in 3K e catturare immagini ad ampio campo visivo, sfruttando funzioni come Hyperlapse e Slow Motion, oltre all'integrazione con piattaforme come Garmin e Strava per il monitoraggio delle performance. La nuova colorazione White con lenti Prizm Rose Gold aggiunge un tocco distintivo, perfetto per chi ama distinguersi anche durante l'attività fisica. Disponibili a partire da 549 euro, rappresentano una soluzione high-tech a misura di vita attiva.

Per il tempo libero o le attività quotidiane, Oakley Meta HSTN spiccano per versatilità. Basati sulla celebre montatura Oakley, sono ideali anche per chi ama il golf grazie alle lenti Prizm Dark Golf, oppure per chi preferisce le nuove colorazioni Light Curry con lenti Transitions Clear to Brown, per uno stile sempre personalizzato. Gli Oakley Meta HSTN sono in vendita a partire da 439 euro.

Ray-Ban Meta (Gen 2) aggiunge una componente iconica e multitasking. Accanto al classico Wayfarer, ora anche nella nuova colorazione Shiny Transparent Grey con lenti Transitions Zaffiro, debutta una gamma di modelli Headliner e Skyler in varianti come Matte Transparent Peach e Shiny Transparent Peach con lenti Transitions Grey o Brown. Questi occhiali permettono alle mamme di scattare foto da 12MP o registrare video Ultra HD 3K con un semplice comando vocale, senza dover interrompere le proprie attività. Gli speaker open-ear consentono di restare connesse senza isolarsi dall'ambiente circostante, mentre la funzione Meta AI offre supporto quotidiano con promemoria e informazioni.

Per chi porta lenti con prescrizione, la collezione si arricchisce dei modelli Blayzer e Scriber, progettati per offrire massima vestibilità, leggerezza e portabilità, senza rinunciare al design o alla tecnologia all'avanguardia.

Con prezzi a partire da 419 euro, Ray-Ban Meta (Gen 2) coniugano eleganza, praticità e prestazioni, rendendo la tecnologia indossabile un'esperienza quotidiana senza compromessi tra stile e funzionalità.