Kia Sportage diesel Mild Hybrid: il SUV che unisce stile, efficienza e tecnologia

Nel panorama dei SUV compatti, la Kia Sportage
continua a distinguersi per una proposta tecnica sempre più articolata, capace
di coniugare efficienza, comfort e contenuti tecnologici. La versione diesel
mild hybrid rappresenta oggi una scelta controcorrente ma ancora
estremamente razionale, soprattutto per chi percorre molti chilometri e cerca
un equilibrio concreto tra consumi e piacere di guida, senza rinunciare a uno
stile distintivo e a soluzioni digitali evolute. No l’abbiamo provata.
Il design rappresenta uno degli elementi chiave
dell’identità della Sportage. Il SUV coreano adotta un linguaggio
stilistico moderno e riconoscibile, caratterizzato da linee tese e superfici
scolpite. Il frontale è dominato da una firma luminosa a LED dal forte impatto
visivo, integrata in una griglia ampia e scenografica che contribuisce a
definire una presenza su strada decisa. Anche il posteriore, con gruppi ottici
dal taglio tecnologico, rafforza la personalità del modello, rendendolo
immediatamente identificabile nel traffico.
Il comfort è uno dei punti di forza più evidenti. L’abitacolo si distingue per spaziosità e qualità percepita, con
un’impostazione moderna dominata da superfici digitali e materiali curati. In
questo contesto, l’infotainment gioca un ruolo centrale: la plancia integra un
ampio display curvo che unisce strumentazione e sistema multimediale, offrendo
un’esperienza visiva evoluta e intuitiva. Il sistema è fluido, reattivo e
compatibile con le principali piattaforme di connettività, rendendo la gestione
delle funzioni di bordo semplice e immediata. Anche l’insonorizzazione e la
taratura delle sospensioni contribuiscono a creare un ambiente rilassante,
ideale per i lunghi viaggi.
Il cuore della Sportage diesel è il noto 1.6 CRDi mild
hybrid da 136 CV, una soluzione che integra un sistema elettrico a 48V
pensato per supportare il motore termico nelle fasi più energivore. Il
risultato è una guida fluida e regolare, con una risposta progressiva che
privilegia l’efficienza nei lunghi trasferimenti. Questa configurazione resta
infatti particolarmente adatta a chi utilizza l’auto quotidianamente su
percorsi extraurbani o autostradali, dove il diesel continua a esprimere il
meglio delle sue qualità.
Dal punto di vista dei consumi, i dati confermano una buona
efficienza complessiva. Durante il nostro test drive, la Kia Sportage GT
Line Plus ha confermato le sue ottime doti di efficienza. Nei percorsi misti
urbano-extraurbano abbiamo registrato consumi reali intorno ai 5,5 l/100
km.
Sul fronte dinamico, la Sportage privilegia una guida
equilibrata e prevedibile. Non è un SUV sportivo, ma offre una stabilità
convincente e uno sterzo preciso, elementi che rendono la guida sicura e
piacevole in ogni contesto. La disponibilità del cambio automatico a doppia
frizione contribuisce ulteriormente al comfort, rendendo la gestione della
potenza fluida e senza strappi.
Quattro gli allestimenti: Business, che è quello
base, Style, GT-line e GT-line Plus. I prezzi partono da 36.000 euro per
Sportage a benzina 1.6 T-GDi con cambio manuale e allestimento Business. Il
listino della versione ibrida parte da 38.000 euro.
La gamma ampia rappresenta un ulteriore valore aggiunto.
Accanto al diesel mild hybrid convivono infatti motorizzazioni benzina, full
hybrid e plug-in hybrid, a testimonianza di una strategia che punta a
soddisfare esigenze diverse.
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