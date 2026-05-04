Kia Sportage diesel Mild Hybrid: il SUV che unisce stile, efficienza e tecnologia

Nel panorama dei SUV compatti, la Kia Sportage continua a distinguersi per una proposta tecnica sempre più articolata, capace di coniugare efficienza, comfort e contenuti tecnologici. La versione diesel mild hybrid rappresenta oggi una scelta controcorrente ma ancora estremamente razionale, soprattutto per chi percorre molti chilometri e cerca un equilibrio concreto tra consumi e piacere di guida, senza rinunciare a uno stile distintivo e a soluzioni digitali evolute. No l’abbiamo provata.

Il design rappresenta uno degli elementi chiave dell’identità della Sportage. Il SUV coreano adotta un linguaggio stilistico moderno e riconoscibile, caratterizzato da linee tese e superfici scolpite. Il frontale è dominato da una firma luminosa a LED dal forte impatto visivo, integrata in una griglia ampia e scenografica che contribuisce a definire una presenza su strada decisa. Anche il posteriore, con gruppi ottici dal taglio tecnologico, rafforza la personalità del modello, rendendolo immediatamente identificabile nel traffico.

Il comfort è uno dei punti di forza più evidenti. L’abitacolo si distingue per spaziosità e qualità percepita, con un’impostazione moderna dominata da superfici digitali e materiali curati. In questo contesto, l’infotainment gioca un ruolo centrale: la plancia integra un ampio display curvo che unisce strumentazione e sistema multimediale, offrendo un’esperienza visiva evoluta e intuitiva. Il sistema è fluido, reattivo e compatibile con le principali piattaforme di connettività, rendendo la gestione delle funzioni di bordo semplice e immediata. Anche l’insonorizzazione e la taratura delle sospensioni contribuiscono a creare un ambiente rilassante, ideale per i lunghi viaggi.

Il cuore della Sportage diesel è il noto 1.6 CRDi mild hybrid da 136 CV, una soluzione che integra un sistema elettrico a 48V pensato per supportare il motore termico nelle fasi più energivore. Il risultato è una guida fluida e regolare, con una risposta progressiva che privilegia l’efficienza nei lunghi trasferimenti. Questa configurazione resta infatti particolarmente adatta a chi utilizza l’auto quotidianamente su percorsi extraurbani o autostradali, dove il diesel continua a esprimere il meglio delle sue qualità.

Dal punto di vista dei consumi, i dati confermano una buona efficienza complessiva. Durante il nostro test drive, la Kia Sportage GT Line Plus ha confermato le sue ottime doti di efficienza. Nei percorsi misti urbano-extraurbano abbiamo registrato consumi reali intorno ai 5,5 l/100 km.

Sul fronte dinamico, la Sportage privilegia una guida equilibrata e prevedibile. Non è un SUV sportivo, ma offre una stabilità convincente e uno sterzo preciso, elementi che rendono la guida sicura e piacevole in ogni contesto. La disponibilità del cambio automatico a doppia frizione contribuisce ulteriormente al comfort, rendendo la gestione della potenza fluida e senza strappi.

Quattro gli allestimenti: Business, che è quello base, Style, GT-line e GT-line Plus. I prezzi partono da 36.000 euro per Sportage a benzina 1.6 T-GDi con cambio manuale e allestimento Business. Il listino della versione ibrida parte da 38.000 euro.

La gamma ampia rappresenta un ulteriore valore aggiunto. Accanto al diesel mild hybrid convivono infatti motorizzazioni benzina, full hybrid e plug-in hybrid, a testimonianza di una strategia che punta a soddisfare esigenze diverse.