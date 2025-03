Chery International e Allianz Partners firmano un accordo strategico

Chery International, colosso automobilistico cinese e leader nell’export di vetture, ha ufficializzato una partnership strategica con Allianz Partners, gigante globale nei servizi di assicurazione e assistenza. Questo accordo triennale, valido fino al 31 dicembre 2027, segna un passo fondamentale per l’espansione di Chery nei mercati europei. La firma ufficiale si è svolta il 15 febbraio 2025 nella sede di Chery International a Wuhu, nella provincia di Anhui, Cina.

L’accordo prevede che Chery collabori con Allianz Partners in qualità di partner preferenziale per sviluppare programmi assicurativi e servizi innovativi, comprendenti la responsabilità civile autoveicoli (RCA), la copertura per danni al proprio veicolo, l’assistenza stradale e l’estensione della garanzia per veicoli nuovi, usati e batterie. Saranno inoltre offerti servizi accessori destinati alle vendite di veicoli e alle flotte aziendali di Chery in tutta Europa.

Le due aziende si impegnano anche a esplorare nuove opportunità nel settore dell’ottimizzazione del costo totale di proprietà (TCO), delle strategie ESG (ambientali, sociali e di governance), della connettività dei dati e di soluzioni assicurative innovative come la Usage-Based Insurance (UBI) e la Mobility as a Service (MaaS). Inoltre, saranno sviluppate iniziative per migliorare la protezione informatica, elemento sempre più cruciale nel mondo dell’automotive connesso.

La partnership vedrà un primo lancio dei servizi assicurativi e di assistenza nei mercati europei chiave, tra cui Italia, Polonia e Spagna, dove Chery e Allianz hanno già una collaborazione consolidata. Nel corso del 2025, si valuterà l’espansione in altri Paesi europei in cui Chery ha già avviato le operazioni, come Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi.

Charlie Zhang, Executive Vice President di Chery International, ha commentato: “Questa partnership ha significativamente migliorato l’esperienza di servizio per gli utenti, creando una solida base per lo sviluppo del marchio Chery nel mercato europeo. Nel 2025, insieme ai nostri partner, coglieremo le opportunità offerte dalla crescita dell’industria dei veicoli elettrici per rafforzare la nostra presenza in Europa”.

Jean-Marc Pailhol, Chief Officer Global Strategic Partnerships e Board Member di Allianz Partners, ha sottolineato: “Siamo entusiasti di supportare Chery nella sua espansione internazionale. Questa collaborazione dimostra il prestigio di Allianz tra gli OEM cinesi e il nostro impegno nel fornire soluzioni complete e integrate per la mobilità globale. Grazie alla nostra esperienza, garantiremo ai clienti serenità e sicurezza”.