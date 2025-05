Chicco Estate 2025: il mondo baby si tinge di colore e benessere

Con l’arrivo della bella stagione, Chicco firma l’estate 2025 con una collezione di prodotti pensati per accompagnare i più piccoli in ogni avventura all’aria aperta. Tra protezione solare, accessori colorati, prodotti beauty e articoli anti-zanzare, il brand italiano conferma la sua attenzione per il comfort, la sicurezza e il divertimento dei bambini, con un occhio di riguardo all’innovazione e alla sostenibilità.

Limited Edition Fluo per il succhietto PhysioForma Luxe

Chicco inaugura la stagione con una novità coloratissima: il Gommotto PhysioForma Luxe Fluo, un ciuccio extra morbido con finitura Soft Sense e scudo texturizzato alla moda. Disponibile in due colori fluo per ogni fascia d’età, da 2 a 36 mesi, il succhietto mantiene il posizionamento fisiologico della lingua grazie alla forma sviluppata in collaborazione con pediatri, ortodontisti e logopedisti. Prezzo consigliato: €10,99.

Tazza Sport: idratazione e praticità sempre a portata di mano

Tra le novità per l’estate spicca anche la Tazza Sport Chicco, perfetta per bambini dai 14 mesi in su. Dotata di cannuccia in silicone morbida e resistente, chiusura a scatto e sistema antigoccia, è ideale per rimanere idratati anche in movimento. La doppia parete mantiene le bevande fresche durante i giochi al sole. Prezzo consigliato: €12,49.

Occhiali da sole Chicco: protezione UV con stile

Immancabili per una vacanza a misura di bambino, gli occhiali da sole Chicco uniscono design accattivante e protezione. Le lenti antigraffio schermano dai raggi UVA e UVB, mentre le montature flessibili garantiscono comfort anche ai più piccoli. Disponibili per diverse fasce d’età e forniti di custodia, sono il must-have dell’estate 2025. Prezzo consigliato: €19,90.

Chicco POP: il beauty game si fa divertente

La nuova linea Chicco POP porta il beauty nel mondo dei bambini con prodotti dai colori vivaci, texture giocose e profumazioni irresistibili. Dai bagnoschiuma ai balsami, ogni referenza è vegana, dermatologicamente testata e pensata per rendere la routine un momento di puro piacere sensoriale. Fragranze come Strawberry e Watermelon, e la coccola alla vaniglia Vanilla Wrap, trasformano il bagno in una vera esperienza di gioco e dolcezza. I prezzi partono da €3,29.

Solari Chicco: protezione SPF 50+ per la pelle delicata

L’esposizione al sole è sicura con la linea solare Chicco, studiata per le esigenze della pelle sensibile dei bambini. Con protezione SPF 50+, formule prive di siliconi e filtri nano, e compatibilità ambientale certificata, ogni prodotto – dalla crema solare al latte doposole – integra la tecnologia 3 PRO-TECH contro UVA, UVB e IR. I solari sono resistenti all’acqua e testati pediatricamente, con prezzi a partire da €11,90.

Acqua Spray rinfrescante: un tocco di freschezza dalla nascita

Ideale per i giorni più caldi, l’Acqua Spray alla camomilla Chicco dona sollievo e idratazione con una formula senza profumo, adatta fin dalla nascita. Rinfresca la pelle dopo il sonnellino o durante le passeggiate sotto il sole. Prezzo consigliato: €8,90.

Linea antizanzare: protezione naturale e sicura

Per un’estate senza punture, Chicco propone una gamma di repellenti pensati per i più piccoli. Dalle emulsioni a base di Citriodiol© alla linea NaturalZ con oli essenziali di citronella ed eucalipto, ogni soluzione offre protezione prolungata senza rinunciare alla delicatezza. Tutti i prodotti sono testati dermatologicamente e adatti anche ai neonati.

Chicco: esperienza, ricerca e attenzione per il futuro

Dietro ogni prodotto Chicco c’è l’esperienza di un marchio che da decenni ascolta le famiglie, lavora a stretto contatto con esperti e promuove uno sviluppo responsabile e sostenibile. Con oltre 120 paesi serviti, Chicco continua a essere un punto di riferimento per chi cerca qualità, sicurezza e innovazione per i più piccoli.