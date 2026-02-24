Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Cisco ha annunciato, in occasione della Cisco Live Conference di Amsterdam, una serie di innovazioni che segnano un passo decisivo verso l’adozione dell’intelligenza artificiale agentica su larga scala. Con queste soluzioni, l’azienda rafforza il proprio impegno nel fornire infrastrutture critiche in grado di unire networking, sicurezza, osservabilità e sovranità dei dati su un’unica piattaforma tecnologica.

Il cuore delle novità è il nuovo chip Cisco Silicon One G300, progettato per alimentare cluster AI su scala gigawatt destinati ad addestramento, inferenza e carichi di lavoro agentici. Il chip introduce il concetto di “Intelligent Collective Networking”, che consente un miglioramento del 33% nell’utilizzo della rete e una riduzione del 28% nei tempi di completamento delle unità di lavoro. Con questa innovazione Cisco mira a ottimizzare l’efficientamento delle GPU e ad aumentare le prestazioni dei data center orientati all’intelligenza artificiale.

A questa novità hardware si affiancano i nuovi sistemi Cisco N9000 e Cisco 8000, pensati per le reti AI di hyperscaler, neocloud, infrastrutture sovrane e aziende. L’introduzione del piano di gestione unificato Nexus One semplifica le operazioni dei data center sia on‑premises che in ambienti cloud, riducendo la complessità operativa e migliorando il ritorno sugli investimenti in AI.

Un altro pilastro dell’annuncio è l’introduzione delle AgenticOps, un insieme di innovazioni che estendono automazione, scalabilità ed efficienza operativa all’intero portfolio Cisco. Basate su una vasta telemetria cross‑domain, le AgenticOps integrano dati provenienti da Cisco Networking, Security Cloud Control, Cisco Nexus One, Splunk e altre piattaforme. Queste capacità permettono ai team IT di operare con maggiore consapevolezza sistemica e di semplificare la gestione dei flussi di lavoro complessi legati all’intelligenza artificiale.

Sul fronte della sicurezza, Cisco ha presentato aggiornamenti significativi per AI Defense e nuove funzionalità AI‑aware all’interno della propria offerta Secure Access Service Edge (SASE). Le innovazioni includono la governance della supply chain AI, la protezione runtime per strumenti agentici e l’ispezione “intent‑aware” delle interazioni con gli agenti intelligenti, per garantire workflow sicuri e affidabili. Le aziende potranno così mantenere il controllo sull’integrità e sulle azioni dei propri agenti AI, riducendo i rischi di compromissione e manipolazione.

“L’innovazione nell’AI corre più veloce che mai e Cisco fornisce l’infrastruttura critica necessaria affinché i clienti possano evolvere rapidamente e adottare l’intelligenza artificiale in totale sicurezza”, ha dichiarato Jeetu Patel, President e Chief Product Officer di Cisco. “Gli annunci di oggi evidenziano la forza di Cisco come piattaforma unificata, dimostrando come le nostre innovazioni nel silicio e nei sistemi, nelle AgenticOps, nella sicurezza e nell’osservabilità convergano per generare valore in ogni ambito, dal data center al luogo di lavoro e oltre”.

La strategia di Cisco non si limita a componenti hardware e software. L’azienda ha ribadito l’impegno nel fornire supporto e competenze specializzate ai clienti che operano in ambienti sovrani e con requisiti di sicurezza elevati. Il team Cisco Customer Experience (CX) offre configurazioni dedicate – air‑gapped, on‑premise e ibride – per garantire un’assistenza adeguata alle diverse esigenze.

Importante anche l’espansione dei Cisco Critical National Services Centers (CNSC), attivi nel Regno Unito, in Francia e in Spagna, e prossimamente in Italia. Questi centri supportano aziende soggette a vincoli operativi stringenti, operando sotto severi controlli con personale specializzato e infrastrutture isolate. Con quattro centri già attivi in Europa, Cisco consolida così la propria presenza a fianco delle istituzioni e delle imprese che necessitano di servizi tecnici in ambienti ad alta sicurezza.

Per oltre quarant’anni Cisco è sinonimo di connettività e sicurezza. Ora, con queste nuove soluzioni, l’azienda conferma il proprio ruolo di protagonista nella costruzione di un’infrastruttura digitale resiliente per l’era dell’intelligenza artificiale agentica. In un contesto in cui l’AI diventa sempre più integrata nelle strategie aziendali, Cisco si propone come partner tecnologico in grado di coniugare innovazione, affidabilità e sicurezza su scala globale.