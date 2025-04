Cisco Rivoluziona la sicurezza informatica con l’IA Agentica e le nuove funzionalità XDR

In occasione della RSA Conference 2025 a San Francisco, Cisco ha presentato un’innovativa serie di funzionalità che segna una svolta nel rilevamento e nella risposta alle minacce informatiche. L’azienda si avvale ora dell’intelligenza artificiale agentica integrata nel sistema Cisco XDR per affrontare un panorama di minacce in continua evoluzione.

Secondo il Cybersecurity Readiness Index 2025 di Cisco, l’86% delle organizzazioni ritiene che la carenza di talenti nel settore della sicurezza informatica rappresenti una sfida significativa. Con queste nuove tecnologie, Cisco intende colmare questa lacuna offrendo strumenti avanzati per aiutare le aziende a mantenere la sicurezza e la resilienza.

Le ultime innovazioni di Cisco includono miglioramenti significativi in Splunk Enterprise Security e l’integrazione estesa per la sicurezza dell’IoT industriale. L’IA agentica incorporata in Cisco XDR è progettata per migliorare le operazioni di sicurezza attraverso il rilevamento più rapido delle minacce, la gestione automatizzata delle indagini con la “Verifica Istantanea dell’Attacco” e la “Forense Automatica”, che garantiscono una visione dettagliata sugli endpoint. Queste funzionalità consentono ai team IT di rispondere in modo più efficace e rapido alle minacce critiche.

“Lo scenario delle minacce informatiche non è mai stato così dinamico e complesso”, ha dichiarato Jeetu Patel, Vicepresidente Esecutivo e Chief Product Officer di Cisco, “I team di sicurezza necessitano della potenza dell’IA per contrastare avversari sempre più audaci. Con i nostri nuovi agenti IA per XDR e i miglioramenti di Splunk Enterprise Security, offriamo innovazione basata sull’intelligenza artificiale per rendere più sicure tutte le aziende.”

Cisco ha inoltre introdotto Foundation AI, un team capace di accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative per affrontare le sfide della sicurezza nell’era dell’IA. Foundation AI ha rilasciato il primo modello di ragionamento open-source specifico per la sicurezza, promuovendo una collaborazione tra esperti di sicurezza e ingegneri di machine learning.

In parallelo, Cisco ha potenziato le funzionalità di gestione del rischio nella supply chain dell’IA. Le nuove capacità consentono alle aziende di accelerare l’adozione dell’IA, garantendo al contempo una rigorosa gestione del rischio attraverso l’identificazione e il blocco di modelli di IA dannosi.

Infine, Cisco ha ampliato le soluzioni per la sicurezza dell’IoT industriale, migliorando la protezione delle infrastrutture critiche. Grazie a Cisco Cyber Vision e Secure Firewall, le reti industriali beneficiano di una protezione avanzata, garantendo la sicurezza operativa.