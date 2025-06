Citroën C3 inaugura l’estate di Lignano Sabbiadoro

La Citroën C3 si prepara a inaugurare l’estate italiana nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro. Con oltre 23.500 immatricolazioni nei primi cinque mesi del 2025, la nuova C3 si conferma leader tra le auto benzina in Italia, abbinando uno stile audace a comfort e funzionalità.

L’ultima versione della C3, venduta globalmente in più di 5.600.000 unità, è progettata per chi cerca abitabilità da categoria superiore con dimensioni compatte di soli 4,01 metri di lunghezza. Un bagagliaio di 310 litri, dotato di ganci laterali e anelli di fissaggio, e uno schienale posteriore frazionabile permettono una sfruttabilità dello spazio che sorprende.

Gli interni, realizzati seguendo i principi del Citroën Advanced Comfort, offrono una plancia sviluppata orizzontalmente e tasche nelle portiere progettate per contenere bottiglie da 1,5 litri. I sedili, pensati per accogliere comodamente anche i passeggeri posteriori, garantiscono un viaggio piacevole e rilassante. Il design esterno, che riprende elementi tipici dei SUV come l’ampia superficie vetrata e le linee verticali del frontale, trasmette solida modernità, specialmente nella versione MAX con inserti chiari rilassanti.

Il futuro della mobilità secondo Citroën si arricchisce con la versione Hybrid 100 e-DCS6, dotata di un motore ibrido leggero e un cambio automatico a doppia frizione. La vera rivoluzione è rappresentata dalla nuova ëC3, l’elettrica compatta pensata per democratizzare l’accesso alla mobilità sostenibile. Con un’autonomia urbana fino a 440 km e una ricarica all’80% in soli 26 minuti, la ëC3 porta l’elettrico alla portata di tutti.

Lignano Sabbiadoro, con i suoi 8 km di spiagge dorate e la vasta offerta di attività per famiglie e amanti della natura, è la cornice ideale per presentare questo modello. L’offerta di svago e relax della località balneare, caratterizzata da frazioni distinte come Sabbiadoro, Pineta e Riviera, rende l’ambiente perfetto per valorizzare la Citroën C3 come scelta intelligente e distintiva nel panorama automobilistico contemporaneo.