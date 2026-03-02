Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Published

Citroën annuncia una nuova e prestigiosa alleanza con RCS Sport, diventando Auto Ufficiale del Giro d’Italia e di tutte le corse organizzate da RCS per la stagione 2026. L’accordo, presentato a Torino nel corso della conferenza stampa della Milano–Torino, segna un passo importante nella strategia di coinvolgimento del brand francese nel mondo dello sport e della mobilità sostenibile.

La partnership prende il via ufficialmente con la gara Strade Bianche del 7 marzo e includerà tutte le principali manifestazioni ciclistiche del calendario RCS Sport: il Giro d’Italia, il Giro-E, il Giro d’Italia Women, il Giro Next Gen, le Classiche come la Tirreno-Adriatica, la Milano–Sanremo, il Gran Piemonte, Il Lombardia e il Giro d’Abruzzo, oltre alle Gran Fondo più amate. A fare da protagonista sarà il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, scelto come simbolo della collaborazione e come vettura di riferimento per la complessa macchina organizzativa della corsa rosa.

Durante la cerimonia torinese, tenutasi nella sede Stellantis di via Plava, la consegna simbolica di un esemplare del nuovo SUV ha sancito l’avvio ufficiale della collaborazione alla presenza di Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, e Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia.

Nel suo intervento, Paolo Bellino ha dichiarato: “La Milano–Torino celebra un traguardo straordinario: 150 anni di storia che la rendono la Classica più antica del ciclismo mondiale. Un patrimonio sportivo unico, che continua a rinnovarsi mantenendo intatti i suoi valori e il suo prestigio internazionale. L’edizione 2026, con la conferma dell’arrivo a Superga, rafforza il forte legame tra questa corsa e i territori che l’hanno resa leggendaria. Siamo orgogliosi di presentare una prova di altissimo livello tecnico e sportivo, e di farlo insieme a partner di primo piano. In questo senso, l’accordo con Citroën rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro sistema di eventi e rafforza il valore e la visibilità delle corse RCS Sport a livello internazionale.”

Un entusiasmo condiviso anche da Antonella Bruno, che ha sottolineato il valore sociale e culturale dell’intesa: “La partnership con RCS Sport ha un grande valore perché riguarda eventi tra i più seguiti e radicati nel Paese, in assoluto e non solo tra le manifestazioni sportive, che appartengono a pieno titolo all’immaginario collettivo e alla cultura popolare e che esprimono eccellenza. Sono un palcoscenico straordinario, attraversano letteralmente l’Italia, coinvolgono ed entusiasmano milioni di persone e parlano a comunità diverse lungo tutto il territorio. Per noi significa essere presenti dove vivono e si muovono i nostri clienti, valorizzare un brand popolare come Citroën e accompagnare un grande evento con soluzioni di mobilità efficienti, sicure, sostenibili e accessibili.”

Infine, Giovanni Falcone ha evidenziato la coerenza tra il mondo del ciclismo e l’identità del brand francese: “La scelta di puntare sul ciclismo nasce da una profonda affinità: è uno degli sport più vicini alle persone e per questo in perfetta sintonia con il nostro Brand. Parliamo di una disciplina democratica e accessibile, ma allo stesso tempo fortemente innovativa e competitiva, che incarna i valori fondanti dell’identità Citroën: l’audacia, lo spirito popolare e l’impegno per la sostenibilità. Quello tra Citroën e le due ruote è un rapporto di vecchia data, ma questa partnership supera i confini della sponsorizzazione sportiva e diventa per Citroën l’opportunità di essere fisicamente presente tra gli appassionati di tutta la Penisola: da oltre 100 anni viaggiamo accanto agli Italiani e affiancare manifestazioni storiche come il Giro d’Italia e le Grandi Classiche significa celebrare il nostro legame più profondo e autentico con il territorio.”

Citroën, 100 anni di storia italiana, rinnova così la sua vicinanza al pubblico nel segno della mobilità sostenibile. Dal 1924, anno in cui approdò a Milano, la casa del Double Chevron ha costruito un legame speciale con l’Italia, oggi testimoniato da oltre 190 punti vendita e da un impegno crescente verso soluzioni di mobilità accessibili e rispettose dell’ambiente.

Il brand ritrova nel ciclismo lo sport più affine alla propria filosofia: diffuso, popolare e profondamente radicato nei territori. Già in passato Citroën ha affiancato le carovane ciclistiche e recentemente ha supportato il team WorldTour AG2R Citroën Team e la squadra “FLY Citroën” del Giro-E, confermando la propria vocazione alla sostenibilità e alla prossimità.

Il nuovo SUV C5 Aircross, portabandiera della partnership, rappresenta l’auto ideale per affrontare le esigenze logistiche delle corse RCS Sport. Disponibile anche in versione 100% elettrica, offre un comfort di bordo ai vertici della categoria grazie alle sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi e sedili Advanced Comfort. La versione elettrica da 210 CV con batteria da 73 kWh raggiunge un’autonomia di 520 km, mentre la Long Range da 230 CV e 97 kWh arriverà a percorrere fino a 680 km. A completare la gamma le versioni Hybrid 145 Automatic, la più accessibile della serie, e Plug-in Hybrid 225 Automatic.

Citroën conferma così la volontà di rendere la transizione energetica concreta e piacevole, nel pieno rispetto dei paesaggi italiani che fanno da sfondo alle grandi corse ciclistiche. Con la stagione 2026, il Double Chevron torna a percorrere le strade del Giro d’Italia accanto agli atleti e agli appassionati, unendo passione, tecnologia e sostenibilità in un viaggio che celebra la bellezza del movimento e dell’Italia stessa.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza

Motori

Lancia Ypsilon accompagna Patty Pravo a Sanremo nel videoclip “Opera”

Motori

Lancia rende omaggio a Sandro Munari, leggenda del rally mondiale

Tecnologia

Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Motori

Arrive integra EasyPark nell’Audi Application Store: la sosta diventa digitale a bordo

Motori

ACH145 Mercedes-Benz Edition: debutto a San Paolo per l’elicottero di lusso firmato Airbus e Mercedes

Giochi

Animal Crossing: New Horizons approda nel mondo reale al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Tecnologia

BMW Group accelera sulla Physical AI: robot umanoidi in test nello stabilimento di Lipsia

Spettacolo

Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Giochi

Pokémon festeggia 30 anni con due nuovi giochi: Pokémon Vento e Pokémon Onda

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Spettacolo

MIKA, sold out a Torino: lo “Spinning Out Tour” conquista l’Italia e vola oltre oceano

Società

Questa sera a “Quarta Repubblica”: Iran, tensioni globali e intervista esclusiva ad Andrea Sempio

Tecnologia

MWC 2026: Motorola lancia i nuovi motorola razr fold, edge 70 fusion e moto buds

Spettacolo

I-DAYS 2026: TONYPITONY porta il suo CONCERTONY sul palco della concert series più famosa d’Italia

Spettacolo

Bob Sinclar e Kiesza fanno rinascere “I Can’t Wait”: un ponte tra epoche e sonorità
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

La terza generazione della Mazda CX-5 è ora disponibile in tutte le concessionarie italiane. Il marchio giapponese porta sul mercato un modello profondamente rinnovato,...

10 ore ago

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza

Apollo Tyres ha compiuto un ulteriore passo avanti nella sua strategia di innovazione inaugurando ufficialmente, nella sede di Ivalo in Finlandia, il suo nuovo...

11 ore ago

Motori

Lancia rende omaggio a Sandro Munari, leggenda del rally mondiale

Lancia ha ricordato con profonda commozione Sandro Munari, uno dei protagonisti assoluti della sua storia sportiva, scomparso nel weekend all’età di 85 anni. Figura...

14 ore ago

Motori

ACH145 Mercedes-Benz Edition: debutto a San Paolo per l’elicottero di lusso firmato Airbus e Mercedes

Airbus Corporate Helicopters (ACH) e Mercedes-Benz rafforzano la loro collaborazione con la presentazione del nuovo ACH145 Mercedes-Benz Edition, svelato durante un evento esclusivo a...

16 ore ago