Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Citroën annuncia una nuova e prestigiosa alleanza con RCS Sport, diventando Auto Ufficiale del Giro d’Italia e di tutte le corse organizzate da RCS per la stagione 2026. L’accordo, presentato a Torino nel corso della conferenza stampa della Milano–Torino, segna un passo importante nella strategia di coinvolgimento del brand francese nel mondo dello sport e della mobilità sostenibile.

La partnership prende il via ufficialmente con la gara Strade Bianche del 7 marzo e includerà tutte le principali manifestazioni ciclistiche del calendario RCS Sport: il Giro d’Italia, il Giro-E, il Giro d’Italia Women, il Giro Next Gen, le Classiche come la Tirreno-Adriatica, la Milano–Sanremo, il Gran Piemonte, Il Lombardia e il Giro d’Abruzzo, oltre alle Gran Fondo più amate. A fare da protagonista sarà il Nuovo SUV Citroën C5 Aircross, scelto come simbolo della collaborazione e come vettura di riferimento per la complessa macchina organizzativa della corsa rosa.

Durante la cerimonia torinese, tenutasi nella sede Stellantis di via Plava, la consegna simbolica di un esemplare del nuovo SUV ha sancito l’avvio ufficiale della collaborazione alla presenza di Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, e Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia.

Nel suo intervento, Paolo Bellino ha dichiarato: “La Milano–Torino celebra un traguardo straordinario: 150 anni di storia che la rendono la Classica più antica del ciclismo mondiale. Un patrimonio sportivo unico, che continua a rinnovarsi mantenendo intatti i suoi valori e il suo prestigio internazionale. L’edizione 2026, con la conferma dell’arrivo a Superga, rafforza il forte legame tra questa corsa e i territori che l’hanno resa leggendaria. Siamo orgogliosi di presentare una prova di altissimo livello tecnico e sportivo, e di farlo insieme a partner di primo piano. In questo senso, l’accordo con Citroën rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro sistema di eventi e rafforza il valore e la visibilità delle corse RCS Sport a livello internazionale.”

Un entusiasmo condiviso anche da Antonella Bruno, che ha sottolineato il valore sociale e culturale dell’intesa: “La partnership con RCS Sport ha un grande valore perché riguarda eventi tra i più seguiti e radicati nel Paese, in assoluto e non solo tra le manifestazioni sportive, che appartengono a pieno titolo all’immaginario collettivo e alla cultura popolare e che esprimono eccellenza. Sono un palcoscenico straordinario, attraversano letteralmente l’Italia, coinvolgono ed entusiasmano milioni di persone e parlano a comunità diverse lungo tutto il territorio. Per noi significa essere presenti dove vivono e si muovono i nostri clienti, valorizzare un brand popolare come Citroën e accompagnare un grande evento con soluzioni di mobilità efficienti, sicure, sostenibili e accessibili.”

Infine, Giovanni Falcone ha evidenziato la coerenza tra il mondo del ciclismo e l’identità del brand francese: “La scelta di puntare sul ciclismo nasce da una profonda affinità: è uno degli sport più vicini alle persone e per questo in perfetta sintonia con il nostro Brand. Parliamo di una disciplina democratica e accessibile, ma allo stesso tempo fortemente innovativa e competitiva, che incarna i valori fondanti dell’identità Citroën: l’audacia, lo spirito popolare e l’impegno per la sostenibilità. Quello tra Citroën e le due ruote è un rapporto di vecchia data, ma questa partnership supera i confini della sponsorizzazione sportiva e diventa per Citroën l’opportunità di essere fisicamente presente tra gli appassionati di tutta la Penisola: da oltre 100 anni viaggiamo accanto agli Italiani e affiancare manifestazioni storiche come il Giro d’Italia e le Grandi Classiche significa celebrare il nostro legame più profondo e autentico con il territorio.”

Citroën, 100 anni di storia italiana, rinnova così la sua vicinanza al pubblico nel segno della mobilità sostenibile. Dal 1924, anno in cui approdò a Milano, la casa del Double Chevron ha costruito un legame speciale con l’Italia, oggi testimoniato da oltre 190 punti vendita e da un impegno crescente verso soluzioni di mobilità accessibili e rispettose dell’ambiente.

Il brand ritrova nel ciclismo lo sport più affine alla propria filosofia: diffuso, popolare e profondamente radicato nei territori. Già in passato Citroën ha affiancato le carovane ciclistiche e recentemente ha supportato il team WorldTour AG2R Citroën Team e la squadra “FLY Citroën” del Giro-E, confermando la propria vocazione alla sostenibilità e alla prossimità.

Il nuovo SUV C5 Aircross, portabandiera della partnership, rappresenta l’auto ideale per affrontare le esigenze logistiche delle corse RCS Sport. Disponibile anche in versione 100% elettrica, offre un comfort di bordo ai vertici della categoria grazie alle sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi e sedili Advanced Comfort. La versione elettrica da 210 CV con batteria da 73 kWh raggiunge un’autonomia di 520 km, mentre la Long Range da 230 CV e 97 kWh arriverà a percorrere fino a 680 km. A completare la gamma le versioni Hybrid 145 Automatic, la più accessibile della serie, e Plug-in Hybrid 225 Automatic.

Citroën conferma così la volontà di rendere la transizione energetica concreta e piacevole, nel pieno rispetto dei paesaggi italiani che fanno da sfondo alle grandi corse ciclistiche. Con la stagione 2026, il Double Chevron torna a percorrere le strade del Giro d’Italia accanto agli atleti e agli appassionati, unendo passione, tecnologia e sostenibilità in un viaggio che celebra la bellezza del movimento e dell’Italia stessa.