Citroën e Generation Ami: il potere delle parole contro il bullismo

Citroën rinnova il suo impegno sociale con un’iniziativa che intreccia mobilità sostenibile, educazione e responsabilità sociale. Nasce così il workshop “Il peso delle parole”, un appuntamento dedicato ai dipendenti Stellantis per riflettere sul valore del linguaggio e sul suo impatto nelle relazioni quotidiane, familiari e professionali.

L’evento si terrà martedì 10 dicembre presso la Sala Conferenze di via Plava 80 a Torino, con una diretta streaming accessibile a tutti i dipendenti del gruppo. La giornata si aprirà con l’intervento di Antonella Bruno, Country Manager Stellantis Italia, seguito dall’introduzione di Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia, che ribadirà la storica vicinanza del brand alle persone. Spazio poi al case history Generation Ami, illustrato dal Communication Manager Davide Nava, prima dell’avvio del workshop condotto dalla psicopedagogista Antonella Elena Rossi, esperta di dinamiche relazionali e prevenzione del bullismo.

Durante la mattinata, dalle 10.30 alle 13.00, i partecipanti potranno ascoltare, confrontarsi, porre domande e ricevere un memorandum di consigli pratici per riconoscere e affrontare situazioni di bullismo, supportando figli, studenti o giovani a loro vicini. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.30, sarà possibile effettuare un test drive della gamma Citroën, una delle più giovani e sostenibili d’Europa, con partenza dalla stessa sede torinese.

Parallelamente a questo impegno interno, Citroën prosegue il percorso educativo rivolto alle scuole con la quinta edizione di Generation Ami, attiva per l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata con il supporto del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, rappresenta uno dei progetti più rilevanti in Italia sul tema della sensibilizzazione dei giovani. In quattro anni ha coinvolto oltre 44.000 studenti, 2.684 classi e 6.700 test drive, testimoniando un impegno crescente nella formazione delle nuove generazioni.

Quest’anno il programma raggiungerà 700 nuove classi e più di 15.000 studenti, offrendo strumenti educativi innovativi come il kit didattico digitale, contenuti multimediali, laboratori e workshop in presenza in 20 scuole italiane. La Citroën Ami, simbolo di mobilità elettrica accessibile e inclusiva, sarà nuovamente al centro del progetto attraverso attività di guida e momenti formativi dedicati.

La quinta edizione ha preso ufficialmente il via il 23 settembre a Roma con lo spettacolo teatrale “Together is Better”, un racconto emozionante fatto di testimonianze, musica e storie reali che invitano gli studenti a riconoscere il bullismo e a contrastarlo con consapevolezza, empatia e azioni concrete.