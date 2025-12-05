Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Citroën e Generation Ami: il potere delle parole contro il bullismo

Published

Citroën rinnova il suo impegno sociale con un’iniziativa che intreccia mobilità sostenibile, educazione e responsabilità sociale. Nasce così il workshop “Il peso delle parole”, un appuntamento dedicato ai dipendenti Stellantis per riflettere sul valore del linguaggio e sul suo impatto nelle relazioni quotidiane, familiari e professionali.

L’evento si terrà martedì 10 dicembre presso la Sala Conferenze di via Plava 80 a Torino, con una diretta streaming accessibile a tutti i dipendenti del gruppo. La giornata si aprirà con l’intervento di Antonella Bruno, Country Manager Stellantis Italia, seguito dall’introduzione di Giovanni Falcone, Managing Director Citroën Italia, che ribadirà la storica vicinanza del brand alle persone. Spazio poi al case history Generation Ami, illustrato dal Communication Manager Davide Nava, prima dell’avvio del workshop condotto dalla psicopedagogista Antonella Elena Rossi, esperta di dinamiche relazionali e prevenzione del bullismo.

Durante la mattinata, dalle 10.30 alle 13.00, i partecipanti potranno ascoltare, confrontarsi, porre domande e ricevere un memorandum di consigli pratici per riconoscere e affrontare situazioni di bullismo, supportando figli, studenti o giovani a loro vicini. Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.30, sarà possibile effettuare un test drive della gamma Citroën, una delle più giovani e sostenibili d’Europa, con partenza dalla stessa sede torinese.

Parallelamente a questo impegno interno, Citroën prosegue il percorso educativo rivolto alle scuole con la quinta edizione di Generation Ami, attiva per l’anno scolastico 2025-2026. L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata con il supporto del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop, rappresenta uno dei progetti più rilevanti in Italia sul tema della sensibilizzazione dei giovani. In quattro anni ha coinvolto oltre 44.000 studenti, 2.684 classi e 6.700 test drive, testimoniando un impegno crescente nella formazione delle nuove generazioni.

Quest’anno il programma raggiungerà 700 nuove classi e più di 15.000 studenti, offrendo strumenti educativi innovativi come il kit didattico digitale, contenuti multimediali, laboratori e workshop in presenza in 20 scuole italiane. La Citroën Ami, simbolo di mobilità elettrica accessibile e inclusiva, sarà nuovamente al centro del progetto attraverso attività di guida e momenti formativi dedicati.

La quinta edizione ha preso ufficialmente il via il 23 settembre a Roma con lo spettacolo teatrale “Together is Better”, un racconto emozionante fatto di testimonianze, musica e storie reali che invitano gli studenti a riconoscere il bullismo e a contrastarlo con consapevolezza, empatia e azioni concrete.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Spirit de Milan: una settimana tra tango, jazz e tradizione milanese

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Motori

Tesla Model 3 Standard debutta in Italia: la nuova porta d’ingresso alla mobilità elettrica

Spettacolo

OGGI esce “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII”: il nuovo album

Motori

Nuova Volkswagen T-Roc: il SUV compatto che inaugura l’era dell’ibrido totale

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

THOMAS RAGGI: è uscito oggi il suo primo album solista “Masquerade”.

Società

Citroën e Generation Ami: il potere delle parole contro il bullismo

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista le classifiche con “Forse”, anticipazione di “Casa Paradiso”

Giochi

TEKKEN 8 accoglie Miary Zo: la nuova lottatrice che chiude la Season 2

Spettacolo

GEOLIER: torna con il suo nuovo singolo “081”, fuori oggi ovunque

Tecnologia

LG punta sulla sostenibilità: Digital Signage più efficiente e a basse emissioni

Spettacolo

Caparezza torna con “Pathosfera”: la nuova forza emotiva di “Orbit Orbit”

Motori

Inaugurata la mostra “ACI e gli automobilisti: una storia lunga 120 anni”

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Spettacolo

ENZO DONG: fuori oggi ovunque il suo nuovo album “LIFE IS A TARANTELLA”

Spettacolo

MIKA torna sulle scene con “Immortal Love”

Giochi

Dawn of War IV: i Dark Angels scendono in campo nel nuovo capitolo della saga

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

Guns N’ Roses: arrivano “Atlas” e “Nothin”, i nuovi brani che segnano il ritorno della band

Tecnologia

Motorola presenta l’esclusiva edizione speciale motorola edge 70 nel Pantone Color of the Year 2026

Spettacolo

rob trionfa a X Factor 2025 davanti a 16mila persone a Napoli
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Educare nel mondo dei videogiochi con Nintendo e Stefania Andreoli

Giocare non è solo un passatempo, ma può diventare un’occasione di crescita e apprendimento, se accompagnato da una guida consapevole. Nintendo Italia, da sempre...

2 giorni ago

Motori

Citroën: una crescita costante e una gamma sempre più completa

Citroën conferma il suo trend positivo sul mercato automobilistico italiano, chiudendo gli undici mesi del 2025 con risultati solidi e una gamma sempre più...

2 giorni ago

Tecnologia

Amazon rivela le domande più frequenti rivolte ad Alexa dagli utenti italiani nel 2025

Nel 2025 gli italiani hanno continuato a rivolgersi ad Alexa per ottenere risposte su tutto ciò che li incuriosisce, confermando la versatilità dell’assistente vocale...

2 giorni ago

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross accende i riflettori a Milano entrando ufficialmente tra le sette finaliste del prestigioso premio internazionale The Car of...

4 giorni ago