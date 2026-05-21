Tredici anni di Nissan LEAF: la rivoluzione elettrica vista dai pionieri Chris e Julie Ramsey

Chris e Julie Ramsey sono testimoni dell'evoluzione della mobilità elettrica, dopo tredici anni trascorsi a bordo di veicoli a zero emissioni in ogni angolo del pianeta. Dal caldo dei deserti ai paesaggi estremi dei poli, la loro esperienza con Nissan LEAF ha anticipato e accompagnato il cambiamento globale nel modo di viaggiare.



La Nissan LEAF, lanciata nel 2010 come primo veicolo elettrico di massa al mondo, ha raggiunto oggi la sua terza generazione presentata nel 2025 con prestazioni e autonomia rivoluzionarie. All'inizio, la LEAF offriva circa 105 km di autonomia e i punti di ricarica erano rari, rendendo ogni viaggio una sfida. Ora, con una percorrenza fino a 622 km e il Route Planner di Google che segnala le stazioni di ricarica lungo il percorso, affrontare lunghe distanze è diventato facile e normale.



Per Julie Ramsey, la svolta non riguarda più un'ideologia ma la quotidianità: "Per me, guidare un veicolo elettrico non è più una dichiarazione di intenti: è semplicemente normale," sottolinea.



Come tanti primi utenti, i Ramsey hanno iniziato spinti dalla curiosità e poi hanno visto crescere la fiducia man mano che imparavano a ottimizzare consumi e ricariche. "Quello che era iniziato come semplice curiosità, si è rapidamente trasformato in una nuova normalità. Più guidavamo in elettrico, più imparavamo a guidare in modo fluido, a ricaricare in modo intelligente e a utilizzare l'energia in modo più efficiente."



Negli anni, la loro esperienza riflette il percorso del settore EV: da soluzione per pochi, a opzione pratica e diffusa su scala globale. Oggi, con batterie ad alta capacità, soste ridotte e tecnologie di bordo che aiutano nella pianificazione, viaggi lunghi sono possibili con facilità. Un tragitto di circa 885 km tra Aberdeen e Londra, un tempo arduo, si completa ora con una sola ricarica rapida.



I Ramsey hanno anche superato i confini delle prestazioni degli EV con imprese uniche: nel 2015 hanno percorso 1.652 miglia da John O'Groats a Land's End e ritorno usando solo ricariche pubbliche; nel 2017 hanno concluso per primi il Mongol Rally di 8.000 miglia in elettrico; nel 2023 hanno portato a termine la spedizione Pole-to-Pole, attraversando il globo dal Polo Nord magnetico al Polo Sud.



Queste imprese dimostrano che la mobilità elettrica è pronta a tutti gli scenari, dagli ambienti urbani alle sfide più estreme. "Abbiamo investito molto tempo e ci siamo fidati delle potenzialità dei veicoli elettrici," racconta Chris Ramsey. "E non ci hanno mai deluso."



La nuova generazione di Nissan LEAF incarna più che mai questo progresso, restando simbolo di una trasformazione che oggi riguarda non solo i pionieri, ma un'intera comunità di automobilisti aperta a una mobilità più sostenibile e accessibile.