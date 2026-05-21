King of Tokyo debutta nel mondo digitale: mostri giganti e azione su tutte le piattaforme

Il celebre gioco da tavolo King of Tokyo fa il suo ingresso nell'universo videoludico. Da oggi, il capolavoro di Richard Garfield, già noto per aver creato Magic: The Gathering, è finalmente disponibile in versione digitale su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Una notizia attesa dagli appassionati di giochi strategici e dagli amanti dei mostri giganti, che potranno ora vivere emozionanti battaglie direttamente sullo schermo.

Il titolo prevede anche una limited edition fisica, in arrivo il 29 maggio esclusivamente per PlayStation 5 e Nintendo Switch. Questa edizione speciale comprenderà non solo il gioco completo, ma anche una cardboard e un tabellone dei mostri di Blockbuster Bro e 8 carte Evoluzione, offrendo ai fan un'esperienza ricca di contenuti esclusivi.

King of Tokyo, già pubblicato da Iello e con più di un milione di copie vendute in tutto il mondo, trasporta l'epica battaglia tra mostri giganti in un nuovo contesto digitale. Nel gioco, i partecipanti assumono le sembianze di dinosauri, robot e creature aliene pronte a seminare il caos nella metropoli giapponese, lottando per la supremazia.

Caratteristiche principali del nuovo gioco digitale includono modalità singolo giocatore e multigiocatore locale fino a 6 giocatori, mostri iconici come Gigazaur, Cyber Kitty, Alienoid, King, Mecha Dragon e Space Penguin, oltre a un sistema di carte potere che consente di modificare la propria strategia in ogni partita garantendo varietà e replayabilità. La grafica dinamica e gli effetti sonori spettacolari immergono i giocatori in sfide mozzafiato tra le rovine di una Tokyo ormai irriconoscibile.

In questa nuova incarnazione videoludica, King of Tokyo promette partite cariche di strategia, fortuna e combattimenti adrenalinici, offrendo la possibilità sia di accumulare punti vittoria sia di eliminare tutti gli avversari per conquistare il titolo di re assoluto della città. Che si giochi contro l'intelligenza artificiale o tra amici, il divertimento non mancherà grazie a un sistema di regole accessibile, ma al tempo stesso profondo e vario.

Per tutti gli amanti del genere, King of Tokyo rappresenta un'occasione imperdibile per rivivere le grandi battaglie tra mostri in una veste completamente rinnovata, con la praticità della versione digitale e la straordinaria ricchezza della limited edition fisica.