Lamborghini festeggia 20 anni di Ad Personam con il nuovo colore Azzurro 20°

Automobili Lamborghini celebra due decenni di personalizzazione su misura con il lancio di Azzurro 20° Ad Personam, una nuova tonalità esclusiva che incarna l'eccellenza, l'unicità e il legame profondo tra il marchio e i suoi clienti.

Dal 2006, il programma Ad Personam ha rivoluzionato il concetto di esclusività nel mondo automotive, portando la personalizzazione da semplice scelta estetica a parte integrante dell'esperienza Lamborghini. Oggi ben il 96% delle vetture che escono dalla fabbrica presentano almeno un dettaglio personalizzato, una testimonianza chiara del desiderio dei clienti di guidare un'auto davvero unica.

Per celebrare questo straordinario percorso, Lamborghini ha presentato il nuovo colore Azzurro 20° Ad Personam, disponibile in edizione limitata. Questa particolare nuance si ispira all'iconico "Lamé Sky Blu" della leggendaria Miura Roadster, un modello che ha segnato la storia del marchio. Il nuovo colore rappresenta un ponte tra passato e presente, reinterpretando in chiave contemporanea una delle tonalità più evocative di sempre. Frutto di un processo a quattro strati e di una lavorazione sofisticata che prevede un'elevata concentrazione di particelle di alluminio fine e pigmenti perlati, l'Azzurro 20° regala riflessi luminosi e intensi alla luce diretta del sole e un aspetto elegante in condizioni di illuminazione più soffusa. L'effetto è tridimensionale e arricchisce le forme scolpite tipiche delle supercar di Sant'Agata Bolognese.

"I vent'anni di Ad Personam non sono semplicemente la storia di un programma di personalizzazione, ma sono la dimostrazione concreta di come l'esclusività, quando è costruita su artigianalità autentica e su un rapporto profondo con il cliente, generi un valore che dura nel tempo. Ogni Lamborghini configurata attraverso Ad Personam è unica per definizione, e questa unicità non è mai casuale. È il risultato di una visione precisa, di materiali scelti con rigore e di un'attenzione al dettaglio che appartiene al DNA del nostro brand", ha dichiarato Federico Foschini, Chief Marketing & Sales Officer di Automobili Lamborghini.

Nato ufficialmente al Salone di Parigi del 2006, il programma Ad Personam debuttò con una Gallardo in serie limitata, già caratterizzata da dettagli esclusivi come la carrozzeria Nero Noctis, contrasti opachi e interni bicolore in pelle e Alcantara con la lavorazione Q-Citura. Nel corso degli anni, Ad Personam si è evoluto fino a diventare un vero e proprio universo di configurazione su misura, guidato dall'obiettivo di rendere ogni Lamborghini un pezzo unico.

Il percorso di crescita del programma ha visto tappe fondamentali, come l'ampliamento della squadra dedicata nel 2013 e l'apertura dello Studio Ad Personam nel 2016, situato direttamente nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese. Qui i clienti vivono un'esperienza immersiva, esplorando materiali, colori e accessori insieme a specialisti, dal campione fisico alla configurazione digitale della propria auto. Già nella prima metà del 2016 oltre la metà delle Lamborghini vendute era arricchita con contenuti Ad Personam, confermando il grande successo dell'iniziativa.

Il 2020 ha segnato un ulteriore passaggio verso la globalizzazione del programma grazie all'Ad Personam Virtual Studio, che offre sessioni di consulenza personalizzata da remoto in collaborazione con i concessionari, così come all'apertura di studi dedicati nelle Lamborghini Lounge di Tokyo e New York. Nel 2023, il rinnovamento dello studio centrale ha introdotto nuovi strumenti digitali, con un'esperienza ancora più "phygital" che integra l'interazione virtuale e fisica, rendendo la configurazione della vettura ancora più realistica e coinvolgente.

Oggi Ad Personam rappresenta la sintesi del design Lamborghini, tra innovazione e tradizione artigianale. Il programma offre ai clienti la possibilità di scegliere tra oltre 400 colori e materiali sofisticati, arrivando anche a progetti unici e irripetibili come Opera Unica. Ogni dettaglio, dai sedili ai cerchi, può essere personalizzato per rispecchiare perfettamente la personalità di chi sceglie una Lamborghini.

Il nuovo Azzurro 20°, disponibile per un periodo limitato, incarna perfettamente questi valori: offre una combinazione di storia, tecnologia e attenzione al dettaglio che esalta l'unicità di ogni vettura Lamborghini. Un tributo all'artigianalità italiana e alla capacità del marchio di restare all'avanguardia mantenendo sempre un profondo legame con il proprio passato, celebrando la passione e il senso di appartenenza che ogni cliente ricerca quando decide di realizzare la propria supercar su misura.