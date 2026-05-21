Stellantis svela STLA One: nuova piattaforma modulare globale per lanciare 30 modelli entro il 2035

Stellantis STLA One, un'architettura progettata per i segmenti B, C e D e integrare tecnologie avanzate. Obiettivo: superare 2 mln. di unità entro il 2035.

Stellantis ha annunciato il lancio di STLA One, una nuova piattaforma veicolo modulare a livello globale progettata per rivoluzionare la produzione di auto nei segmenti B, C e D. L'obiettivo dichiarato del gruppo automobilistico è ambizioso: oltre 2 milioni di unità supportate entro il 2035 e più di 30 modelli realizzati grazie a questa architettura scalabile e innovativa.

STLA One, che debutterà nel 2027, unificherà cinque piattaforme diverse sotto un'unica soluzione modulare in grado di adattarsi a molteplici powertrain e dimensioni di veicoli. Tra i principali vantaggi dichiarati vi sono una riduzione della complessità progettuale, una maggiore copertura di mercato e una significativa efficienza sui costi, stimata al 20%. Stellantis punta così a semplificare la produzione grazie all'utilizzo e al riuso di componenti tra modelli differenti fino al 70% entro il 2030.

Un aspetto chiave della nuova piattaforma è l'integrazione di tre tecnologie avanzate: STLA Brain, STLA SmartCockpit e la tecnologia steer-by-wire, strumenti digitali che permetteranno un'esperienza personalizzata per ogni marchio e cliente, agevolando contemporaneamente lo sviluppo e il rollout rapido di nuove funzionalità. Questa impostazione, secondo il gruppo, rafforzerà la competitività industriale e consentirà di accorciare i tempi di sviluppo dei nuovi modelli.

Al centro della strategia di STLA One figura anche una gestione intelligente delle batterie: utilizzo aumentato delle batterie LFP (litio ferro fosfato) per abbattere i costi e ridurre la dipendenza da materiali critici, insieme all'adozione della tecnologia cell-to-body per integrare la batteria nella struttura del veicolo, ottimizzando la capacità e contenendo peso e costi. La compatibilità con la tecnologia a 800 volt garantirà inoltre tempi di ricarica competitivi e una migliore esperienza per chi sceglie veicoli elettrici.

STLA One è un chiaro esempio di una strategia realmente modulare, che ci offre la flessibilità di una piattaforma multi-energia senza introdurre inefficienze tra un sistema di propulsione e l'altro, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer.

La nuova strategia di Stellantis mira entro il 2030 a concentrare il 50% dei volumi di produzione su tre piattaforme globali, ottenendo efficienze di scala, maggiore rapidità nella messa sul mercato e una filiera produttiva ancora più solida. La scelta modulare consentirà a Stellantis di essere più competitiva sui costi e di colmare il divario esistente con i principali concorrenti europei, rafforzando inoltre la posizione del gruppo tra i leader mondiali nella transizione verso una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.